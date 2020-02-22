Max Kruse 'Gerçek Fenerbahçeli' olmaya kararlı

Fenerbahçe’nin 10 numarası, yeni takımında sezona yaptığı asistlerle başladı. İlk 5 haftada 5 golün hazırlayıcısı olan Max Kruse, skor üretme konusunda ise ciddi sıkıntı yaşadı. Kruse ilk gol sevinci için 14. haftadaki Gençlerbirliği maçına kadar bekledi. Bu gol dönüm noktası oldu. Tecrübeli futbolcu özellikle zorluk seviyesi yüksek karşılaşmalarda sahne almasıyla dikkat çekti.
Beşiktaş derbisinde ağları sarsan, Gaziantep ve Trabzon deplasmanlarını boş geçmeyen Kruse, Kadıköy’de Başakşehir ve Alanya karşısında da ileleri havalandırdı. Hafta boyunca takımın eskileri, 32 yaşındaki hücumcuya Galatasaray derbisinin önemini anlattı. Max Kruse, Aslan’ı da avlayarak ‘Gerçek Fenerbahçeli’ olmak için sabırsızlanıyor.
Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 20 yılı aşkın süredir deplasmanda yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in derbiye hangi 11'le çıkacağı merak konusu. Forvette sakatlığı geçen Falcao mu yoksa formda golcü Adem Büyük mü görev alacak? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı takımdan son dakika haberleri ve muhtemel 11...
Süper Lig'in son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, şampiyonluk ümitlerini sürdürebilmek için yarın Galatasaray karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertli takımın hocası Ersun Yanal'ın Fenerbahçe - Galatasaray maçında sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyor. İşte sarı lacivertli takımda derbi öncesi son dakika gelişmeleri...
TFF ile dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi. Derbilerin güvenlik yönleri ele alındı. Kritik zirve sonrası ise dostluk mesajları verildi...
Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 3. Uluslararası Etnospor Forumu, bugün Antalya'da başladı.
Koronavirüs yüzünden spor organizasyonlarının askıya alındığı Hong Kong’un Kadın Futbol Takımı bir şirket tarafından Alanya’ya davet edildi. Takım 1 Mart’ta İstanbul aktarmalı Alanya’ya gelip, 3 maç yapacak.
YARINKİ Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak.