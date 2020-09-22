  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Eylül 2020 Salı 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Max Kruse: 'Fenerahçe bana yanlış teşhiş koydu'

Max Kruse: 'Fenerahçe bana yanlış teşhiş koydu'

Paylaş

AKŞAM

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse, sarı-lacivertliler hakkında açıklamalarına devam ediyor.

Fenerbahçe ile FIFA’lık olan Max Kruse, Alman basınına konuştu. Sarı-Lacivertli takıma göndermede bulunan Kruse, “Fenerbahçe’de sakatlandığımda 6 hafta sahalardan uzak kalacağım açıklandı ama 6 ay sürdü. Yanlış teşhis konuldu.” dedi. 

Zamalek'ten Fenerbahçe'ye ret

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Kartal'a müjde! Aboubakar bu gece İstanbul'a gelecek
Kartal'a müjde! Aboubakar bu gece İstanbul'a gelecek

Kartal'a müjde! Aboubakar bu gece İstanbul'a gelecek

F.Bahçe, alarm veriyor: 0-0
F.Bahçe, alarm veriyor: 0-0

F.Bahçe, alarm veriyor: 0-0

Bulut'tan derbi mesajı: ‘Her zaman farklıdı‘
Bulut'tan derbi mesajı: ‘Her zaman farklıdı‘

Bulut'tan derbi mesajı: ‘Her zaman farklıdı‘

Çorum Şehir Stadı hizmete girdi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe, bir puanla yetindi
Fenerbahçe, bir puanla yetindi

Fenerbahçe, bir puanla yetindi

Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, maçı 9 kişi tamamlayan rakibiyle 0-0 berabere kalarak sahasında puan kaybı yaşadı.

Zlatan kendini Benjamin Button'a benzetti
Zlatan kendini Benjamin Button'a benzetti

Zlatan kendini Benjamin Button'a benzetti

38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Bologna maçının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

Roma, transferde Marcao'ya kilitlendi
Roma, transferde Marcao'ya kilitlendi

Roma, transferde Marcao'ya kilitlendi

Stoper bölgesine bir transfer daha düşünen Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, sırasıyla iki ismi gündeme aldı. İtalyan devinin listesinin ilk sırasında Chris Smalling, ikinci sırasında Marcao var.

Filip Novak'tan Caner Erkin açıklaması
Filip Novak'tan Caner Erkin açıklaması

Filip Novak'tan Caner Erkin açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Adanaspor'da yeni teknik adam belli oldu
Adanaspor'da yeni teknik adam belli oldu

Adanaspor'da yeni teknik adam belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Yunus Murat Ceylan ile anlaştığını duyurdu.

Lemos: ‘Mutsuzuz‘
Lemos: ‘Mutsuzuz‘

Lemos: ‘Mutsuzuz‘

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Mauricio Lemos, 0-0 sona eren Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.