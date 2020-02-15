Max Kruse: Böyle devam etmez!

Kötü oynadıklarını kaydeden Alman yıldız, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü bir sonuç aldık, bunu böyle devam ettiremeyiz. Bireysel performansım hakkında konuşmak istemiyorum çünkü bir bir takımız." dedi.
Galatasaray derbisiyle ilgili görüşleri sorulan Kruse, "Daha maç biteli 5 dakika oldu, Galatasaray derbisini düşünemedim. Bu hafta iyi hazırlanarak derbide elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.
Ligde iki haftadır kazanamayan Fenerbahçe, Başkent deplasmanında Ankaragücü’ne 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 22. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de sarı kart gören Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilo finalinde mindere çıkan Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat Tuskaev'e 3-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.
Denizlispor, Kayserispor yenilgisi sonrası teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’dan dönüş yolundayken yaptığı açıklamada, son günlerde gerilen futbol camiasının meselelerine de değindi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.