Max Kruse: Böyle devam etmez!

Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Max Kruse açıklamalarda bulundu.

Kötü oynadıklarını kaydeden Alman yıldız, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü bir sonuç aldık, bunu böyle devam ettiremeyiz. Bireysel performansım hakkında konuşmak istemiyorum çünkü bir bir takımız." dedi.

Galatasaray derbisiyle ilgili görüşleri sorulan Kruse, "Daha maç biteli 5 dakika oldu, Galatasaray derbisini düşünemedim. Bu hafta iyi hazırlanarak derbide elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.