Max Kruse, Ariel Ortega gibi olacak

Fenerbahçe, Max Kruse’nin peşini bırakmıyor. Oyuncunun 7,5 milyon euroluk alacak iddiasıyla Fenerbahçe aleyhine FIFA’ya yaptığı başvuruya karşılık, Sarı-Lacivertli yönetim de karşı dava açtı. F.Bahçe oyuncunun haksız fesih nedeniyle yüklü bir tazminata mahkum edilmesini istiyor. Bu konuda Alman transfermarkt sitesine konuşma yapan yönetici Alper Pirşen şu ifadeleri kullandı:
KARŞI DAVA AÇTIK
Max Kruse ile aramızdaki problemi artık FIFA çözecek. Biz kulübümüzün haklarını sonuna kadar savunacağız. Kruse sözleşmeyi ihlal etti ve gitti. Bize karşı 7.5 milyon euroluk dava açtı. Biz de FIFA’ya kendi argümanlarımızı sunduk ve karşı dava açtık. Kulüp tarihimizde buna benzer bir konu olmuştu. Ariel Ortega, Türkiye’de mutsuz olduğu için ülkesine geri dönmek istedi. Karşılığında 11 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum kalmıştı.
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