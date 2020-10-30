Max Gradel: Hak ettiğimiz maçı verdik, çok üzgünüm

Kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Gradel, "Hak ettiğimiz bir maçı kaybettik. 60 dakika boyunca çok güzel bir oyun sergiledik. 1 gol attık, penaltıdan sonra işler değişti. 15 dakika içinde 2 gol attılar. Hak ettiğimiz maçı verdik, çok üzgünüm." dedi.
Sivasspor'da Max Gradel, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Kayode, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Maccabi Tel-Aviv Teknik Direktörü Giorgos Donis, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 75-65 yendi.
Galatasaray bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Rumen basını, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın ‘Trabzonspor benimle ilgileniyor' dediğini öne sürdü. Sumudica ise bu iddiaları yalanlayarak “Kimseye röportaj vermedim. Kimse de benimle görüşmedi. Haberler doğru değil” dedi.