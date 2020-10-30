Max Gradel: Hak ettiğimiz maçı verdik, çok üzgünüm

Sivasspor'da Max Gradel, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Gradel, "Hak ettiğimiz bir maçı kaybettik. 60 dakika boyunca çok güzel bir oyun sergiledik. 1 gol attık, penaltıdan sonra işler değişti. 15 dakika içinde 2 gol attılar. Hak ettiğimiz maçı verdik, çok üzgünüm." dedi.

