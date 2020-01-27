Mavericks, Kobe Bryant'ın anısına 24 numaralı formayı emekli etti

Kulüp sahibi Mark Cuban'ın Mavericks'in sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, "Kobe, bu oyun için bir elçi, efsane ve simgeydi. Hepsinden ötesi de ailesine bağlı bir babaydı. Kobe'nin mirası basketbolun ötesine geçmiştir. Bu yüzden organizasyonumuz 24 numaralı formanın bir daha kullanılmamasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca ABD'li basketbolcunun ailesine, forma giydiği Los Angeles Lakers camiasına ve basketbolseverlere başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Daha önce Kobe Bryant'ın kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formalar, basketbolu bırakmasının ardından Los Angeles Lakers tarafından emekli edilerek Staples Center'a yerleştirilmişti.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiği açıklandı.
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için 400 bin lira yardım yapıldığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Elazığ’da meydana gelen ve Malatya ile çevre illerde de hissedilen 6.8’lik depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.
Başkan Erdoğan, helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ile ilgili paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup sezon sonuna kadar Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralandı.
Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Galatasaray, Bernard Mensah için Kayserispor'a teklifte bulundu.