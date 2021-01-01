  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Ocak 2021 Cuma 20:23
  • |
  • Son Güncelleme:

Mauricio Pochettino'nun imzası an meselesi! Paris'e gitti...

Mauricio Pochettino'nun imzası an meselesi! Paris'e gitti...

Paylaş

NTV Spor

Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Paris Saint-Germain, yeni teknik direktörünü açıklamak için geri sayımda. Fransız ekibinin anlaşma sağladığı Mauricio Pochettino, Paris'e gitti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Londra'daki tatilini tamamlayan Mauricio Pochettino, yeni kulübüyle sözleşme imzalamak için Fransa'da.

Arjantinli teknik adamın göreve getirilişinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Yılbaşı tatiline çıkan Paris Saint-Germain'li futbolcular, pazar günü ikinci devrenin ilk antrenmanı yapacak.

Son olarak 2019'da Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi'ne çıkaran Pochettino, yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmıyor. 48 yaşındaki teknik adam futbolculuk kariyerinde 2001 ve 2003 yılları arasında Paris Saint-Germain forması giymişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Mustafa Cengiz: 'Umudumuzu kaybetmemeliyiz'
Mustafa Cengiz: 'Umudumuzu kaybetmemeliyiz'

Mustafa Cengiz: 'Umudumuzu kaybetmemeliyiz'

Omar Elabdellaoui'nin doktorundan ilk açıklama
Omar Elabdellaoui'nin doktorundan ilk açıklama

Omar Elabdellaoui'nin doktorundan ilk açıklama

Sergen Yalçın'ın transfer listesi belli oldu
Sergen Yalçın'ın transfer listesi belli oldu

Sergen Yalçın'ın transfer listesi belli oldu

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim: 'İkimiz de duygusallaştık'
Fatih Terim: 'İkimiz de duygusallaştık'

Fatih Terim: 'İkimiz de duygusallaştık'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti.

İşte Fenerbahçe'nin listesindeki 6 transfer
İşte Fenerbahçe'nin listesindeki 6 transfer

İşte Fenerbahçe'nin listesindeki 6 transfer

Fenerbahçe, stoper ve kanat takviyesi için vites artırdı. Sarı-Lacivertliler bu iki bölgeye mutlaka transfer yapmak istiyor. Ayrıca, 3 genç yetenek de gündemde ve teklifleri masada...

Nihat Özdemir'den seyircili maç açıklaması
Nihat Özdemir'den seyircili maç açıklaması

Nihat Özdemir'den seyircili maç açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni yılın ilk gününde Muğla'nın Bodrum ilçesine gelerek Bodrumspor tesislerini ziyaret etti.

Babel'den Beşiktaş taraftarını çıldırtacak açıklama
Babel'den Beşiktaş taraftarını çıldırtacak açıklama

Babel'den Beşiktaş taraftarını çıldırtacak açıklama

Galatasaray'ın 34 yaşındaki Hollandalı yıldızı Ryan Babel, kariyeri, geçmişi ve geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Başakşehir'den bomba transfer görüşmesi
Başakşehir'den bomba transfer görüşmesi

Başakşehir'den bomba transfer görüşmesi

Sezonun ikinci yarısına damga vurmak isteyen son şampiyon Başakşehir flaş bir transfer için düğmeye bastı. Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray'ın unutulmaz ismi George Hagi'nin Rangers forması giyen oğlu İanis Hagi'yi istiyor. İskoç deviyle pazarlıkların başladığı konuşuluyor.

Avrupa'da tarihi transfer için geri sayım! Evet dedi...
Avrupa'da tarihi transfer için geri sayım! Evet dedi...

Avrupa'da tarihi transfer için geri sayım! Evet dedi...

Real Madrid ile yeni sözleşme için anlaşamayan Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'in 3 yıllık teklifine prensipte evet dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.