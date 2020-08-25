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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2020 Salı 08:00
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Mauricio Lemos Fenerbahçe'de

Mauricio Lemos Fenerbahçe'de

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AKŞAM

Transfer sezonunun hızlı takımı Sarı-Lacivertliler, stopere de bir takviye yaptı. Kanarya, İspanyol ekibi Las Palmas'tan Uruguaylı Lemos'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki stoper için 1.5 milyon euro bonservis bedeli verilecek.3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak Mauricio Lemos'a ise yıllık 900 bin euro ödenecek.

Transfer döneminde Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak ve Sosa gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe stoper transferini de noktaladı. Sarı-Lacivertliler, İspanyol ekibi Las Palmas’tan Uruguaylı Mauricio Lemos’u kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Uruguaylı stoper ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki stoper için 1.5 milyon euro bonservis bedeli verilecek. Lemos’a ise yıllık 900 bin euro ödenecek. Dün genç saatlerde İstanbul’a gelen Lemos’un bugün sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Resmi sözleşmeye imza atacak başarılı oyuncu kampa katılacak.

FRİKİKLERİ İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR 

28 Aralık 1995 yılında Uruguay’da doğan Mauricio Lemos, futbola Defensor’un alt yapısında başladı. Lemos, İspanya 2. Ligi’nde mücadele eden Las Palmas’ın formasını giyiyor ve yaklaşık 4.5 yıl önce Rus ekibi Rubin Kazan’dan alındı. Başarılı oyuncu, o dönem Avrupa’nın önemli oyuncu izleme birimlerinin ilgisini çekiyordu. Las Palmas’la La Liga dönemindeki ilk sezonunda 5 gol attı. Lemos, aynı zamanda golcü kimliği de olan bir savunmacı olarak dikkat çekiyor. Güçlü şutları ve frikikleri ile öne plana çıkıyor. 

BİR STOPER TAKVİYESİ DAHA 

Fenerbahçe’nin yeni transferi 2017 yılında Barcelona’yı reddetmişti. Lemos İspanyol ekibinin transfer teklifi sonrası şu açıklamayı yapmıştı: “Parayı değil, futbol oynamayı seçtim. Gelişimi sürdürmek istiyorum. Bu yüzden Barcelona’ya gitmedim.” Öte yandan Sarı-Lacivertliler, Lemos dışında da bir stoper takviyesi daha yapmayı düşünüyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu çalışmaları sürdürüyor. 

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Mauricio Lemos Fenerbahçe'de
Mauricio Lemos Fenerbahçe'de

Mauricio Lemos Fenerbahçe'de

Transfer sezonunun hızlı takımı Sarı-Lacivertliler, stopere de bir takviye yaptı. Kanarya, İspanyol ekibi Las Palmas'tan Uruguaylı Lemos'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki stoper için 1.5 milyon euro bonservis bedeli verilecek.3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak Mauricio Lemos'a ise yıllık 900 bin euro ödenecek.

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