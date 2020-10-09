  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Ekim 2020 Cuma 17:23
  • |
  • Son Güncelleme:

Mauricio Lemos: Daha önce tek maçta 2 penaltıya sebebiyet vermemiştim

Mauricio Lemos: Daha önce tek maçta 2 penaltıya sebebiyet vermemiştim

Paylaş

Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos, takımdaki rekabetin sezona olumlu yansıyacağını söyledi.

Lemos, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, takımda çok fazla oyuncu olduğuna dikkati çekerek, "Hepsi de as oynayabilecek oyuncular. Bu çok iyi bir şey. Antrenmanlarda herkes ilk 11'de oynayabilmek için büyük bir savaş veriyor. İlk 11'de oynadıktan sonra da yerini koruyabilmek için gerçekten herkes çok çalışıyor. Dolayısıyla takımımız için bu kadar güçlü olmamız iyi bir şey." diye konuştu.

Fatih Karagümrük ile oynanan maçta yaptığı penaltının ardından kırmızı kart görmesiyle ilgili görüşlerini aktaran Lemos, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok kötü bir his. Defans oyuncusu penaltıya sebebiyet verdiğinde çok kötü hisseder. Günümüz futbolunda bunu daha sık görüyoruz çünkü artık VAR sistemi var. Bütün ince detaylar net şekilde gözüküyor. Top eline değmiş mi, defans oyuncusunun bir müdahalesi var mı? Bunlar çok net gözüktüğü için biz defans oyuncuları böyle bir risk altındayız. Son maçta 2 penaltıdan ilki elime çarptı. Fakat ikinci pozisyonda, hakeme de söyledim herhangi bir temasım olmadı. Görüntülerde de bu çok net şekilde belli oluyor. Tabii hakemler de hata yapabilirler. Daha önce tek maçta 2 penaltıya sebebiyet vermemiştim."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Avukatından çarpıcı sözler! Fesih sonrası ödeme...
Avukatından çarpıcı sözler! Fesih sonrası ödeme...

Avukatından çarpıcı sözler! Fesih sonrası ödeme...

G.Saray, sözleşmesi sona erecek olan Hakan için pusuda
G.Saray, sözleşmesi sona erecek olan Hakan için pusuda

G.Saray, sözleşmesi sona erecek olan Hakan için pusuda

Başkan Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi
Başkan Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi

Başkan Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Zlatan, koronayı yendi
Zlatan, koronayı yendi

Zlatan, koronayı yendi

Serie A takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in koronavirüs hastalığını atlattığı bildirildi.

İndirimi kabul etmeyen 2 isim ortaya çıktı
İndirimi kabul etmeyen 2 isim ortaya çıktı

İndirimi kabul etmeyen 2 isim ortaya çıktı

Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.

Khimki - Zalgiris maçı ertelendi
Khimki - Zalgiris maçı ertelendi

Khimki - Zalgiris maçı ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rusya'nın Khimki ile Litvanya'nın Zalgiris takımları arasında bu akşam oynanması planlanan karşılaşma, yarına ertelendi.

Cengiz: 'Genel kurul yaparak seçime gitmek istiyorum'
Cengiz: 'Genel kurul yaparak seçime gitmek istiyorum'

Cengiz: 'Genel kurul yaparak seçime gitmek istiyorum'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün 115. yılı dolayısıyla kurucu başkan Ali Sami Yen'in mezarında gerçekleşen anma etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık
Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık

Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık

UEFA ve TFF'nin takip sürecinde bulunan siyah-beyazlıların, eylül ayı itibariyle eski borçların tamamından kurtulması gerekiyordu. Bunun için Başkan Ahmet Nur Çebi'de büyük fedakarlık geldi.

Abdurrahim Albayrak istifadan döndü
Abdurrahim Albayrak istifadan döndü

Abdurrahim Albayrak istifadan döndü

Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa yenilgisi sonrası yapılan toplantıya damgasını vurdu. Albayrak, gerekli transferlerin yapılamamasından kendisini ve yönetimi sorumlu tuttu, istifa kararı aldı. Ancak daha sonra bu kararından döndürüldü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.