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  3. Mauricio Isla'dan Ersun Yanal'a: Hazırım hocam, derbide oynat beni

Mauricio Isla'dan Ersun Yanal'a: Hazırım hocam, derbide oynat beni

Mauricio Isla'dan Ersun Yanal'a: Hazırım hocam, derbide oynat beni

Şilili sağ bek derbi Mauricio Isla, Galatasaray maçında oynamak istediğini Ersun Yanal'a iletti.

Fenerbahçe'de deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisi için moral ve motivasyon ağırlıklı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel her fırsatta derbi için takım arkadaşlarını yüreklendirici konuşmalar yapıyorlar.

90 DAKİKA TAM KONSANTRASYON

Teknik patron Ersun Yanal da bu konuda Emre ve Volkan'dan aşağı kalmıyor. Yanal, derbide özellikle oyuncuların sinirlerine hakim olmasını ve maçın tamamında tam konsantrasyon istiyor.

SAKİN KALALIM, STRES ONLARIN OLSUN

Yanal, "Stresi üzerinizden atın. Strdes onlarda olacak. Biz sakin kalacağız. Gol bulamadıkları her dakika ibre bizim lehimize olacak. Biz golü bulunca panik ve stresleri daha da artacak" dedi.

RODRIGUES & MOSES DIŞINDA TAM KADRO

F.Bahçe'de sakatlıkları geçen Isla, ve Hasan Ali takımla birlikte çalıştı. Rodrigues'in tedavisine devam edildi. Moses ise takımdan ayrı çalıştı.

ISLA "HAZIRIM" DEDİ

Şilili sağ bek Mauricio Isla maçta oynamak istediğini Ersun Yanal'a iletti. Yanal ise kararsız.

Sakatlığı geçtikten sonra 1 haftadır takımla birlikte çalışan Isla, Ersun Yanal ile özel bir görüşme yaptı ve Galatasaray derbisinde forma giymek istediğini söyledi. Yanal ise Isla'nın maç eksiği nedeniyle şimdilik kararsız kaldı.

(Takvim)

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