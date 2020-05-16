Mauricio Isla: Şili'den teklif gelirse değerlendirmek, ülkemde olmak isterim

Tecrübeli sağ bek, teklif beklediğini aktararak, "Eğer Şili'den bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirmek isterim. Ülkemde olmak isterim. Fenerbahçe'deki sözleşmem bitiyor. Normalde 20 Mayıs'ta sezon bitiyordu. Ancak corona virüs nedeniyle süre uzadı. Şu anda ne olacak bilmiyoruz. Kimse bir açıklama yapmadı. Bir belirsizlik var. Ligin ne zaman biteceği belli değil" dedi.
"Maaş almada zorluklar yaşıyoruz"
Şu anda maaş almada da zorluklar yaşadıklarını kaydeden deneyimli yıldız, "Şu anda bekliyoruz. Son günlerde ödeme konusunda kimse bir şey söylemedi. Başkanımız ya da takım kaptanımız da bize bir açıklama yapmadı. Maaşlar yüzde 30 veya yüzde 50 gibi mi yatacak bilmiyoruz. Bize bir ödeme olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Açıklama yok" ifadelerini kullandı.
Transfer açıklaması
Şili'de forma giyme isteğiyle alakalı da konuşan 31 yaşındaki Isla, "Ben çocukluğumdan beri Universidad de Chile taraftarıyım. Annem de onların hayranıydı. Ülkemde hiç oynama şansım olmadı. Bu nedenle bu tecrübeyi yaşamak istiyorum" yorumunu yaptı.
(Skorer)
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