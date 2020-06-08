Mauricio Isla, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı

Isla’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe yönetimiyle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz. Sezon sonunda ayrılıyorum. Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim.
"HENÜZ KİMSEYLE %100 ANLAŞMADIM"
Gazeteciler yazıyor, insanlar konuşuyor ancak henüz kimseyle yüzde 100 anlaşmam yok. İdman yapmak ve bir takımla yüzde 100 anlaşmayı beklemek zorundayım.
"SADECE BOCA İLE GÖRÜŞTÜM, HAYALİM UNIVERSIDAD DE CHILE'DE OYNAMAK"
Hangi takıma gideceğimi bilmiyorum, şu anda hiçbir bilgim yok. Sadece Boca Juniors ile konuştum, bana düşüncelerimi sordular. Hayalim Universidad de Chile'de oynamak. Annemin ve ailemin hayali de bu. Kalbimde açıkça bu var ancak gerçeği söylemek gerekirse umarım hem Boca'da, hem de Universidad de Chile'de oynayabilirim."
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauricio Isla, Sarı-Lacivertlilerden ayrılacağını açıkladı.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı. Tecrübeli spor yorumcusu, Sarı-Lacivertli yönetimin yabancı bir teknik direktörle anlaşamaması halinde takımın başına Erol Bulut'un getirileceğini belirtti.
Sarı-kırmızılılar sağ beke takviye için Rennes forması giyen Traore, Tigres'ten Luis Rodriguez ve Olympiakos'ta görev alan Omar Elabdellaoui ile olan görüşmelerine hız verdi.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Fatih Terim, emekli olduktan sonra çok beğendiği Okan Buruk'un takımın başına geçmesini istiyor.
Bulgar basını, Ludogorets'in Brezilyalı stoperi Rafael Forster'ın yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceğini yazdı. Haberde Sarı-Lacivertlilerin, 29 yaşındaki futbolcuyla ocak ayında da temas kurduğu detayı verildi.