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aksam.com.tr
  • 08 Haziran 2020 Pazartesi 16:40
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Mauricio Isla, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı

Mauricio Isla, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla, Sarı-Lacivertlilerden ayrılacağını açıkladı. Yönetimle görüştüğünü ve ayrılık konusunda hemfikir olduklarını belirten Şilili sağ bek, sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda edecek.

Isla’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe yönetimiyle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz. Sezon sonunda ayrılıyorum. Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim.

"HENÜZ KİMSEYLE %100 ANLAŞMADIM"

Gazeteciler yazıyor, insanlar konuşuyor ancak henüz kimseyle yüzde 100 anlaşmam yok. İdman yapmak ve bir takımla yüzde 100 anlaşmayı beklemek zorundayım.

"SADECE BOCA İLE GÖRÜŞTÜM, HAYALİM UNIVERSIDAD DE CHILE'DE OYNAMAK"

Hangi takıma gideceğimi bilmiyorum, şu anda hiçbir bilgim yok. Sadece Boca Juniors ile konuştum, bana düşüncelerimi sordular. Hayalim Universidad de Chile'de oynamak. Annemin ve ailemin hayali de bu. Kalbimde açıkça bu var ancak gerçeği söylemek gerekirse umarım hem Boca'da, hem de Universidad de Chile'de oynayabilirim."

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