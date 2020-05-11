Mauricio Isla, Galatasaray'a önerildi

SAĞ BEKTE SIKINTI BÜYÜK
Galatasaray'ın o pozisyonda bir numaralı oyuncusu Mariano ancak Brezilyalı sağ bekin hem yaşının ilerlemesi hem de ayrılık sinyali vermesi o bölgeye transferi mecbur kılan sebeplerden bir tanesi.
LINNES DİKİŞ TUTTURAMADI
Mütevazı ve disiplinli tavırlarıyla taraftarın gönlünde taht kuran Martın Linnes ile yaşanan problemler nedeniyle bu sezon dikiş tutturamadı.
İlk devrede mevcut yabancı sayısında oluşan problem nedeniyle o bölgede oynayan Mariano ile Nagatomo'ya lisans çıkarılmış ve Linnes kadro dışı kalmıştı. İkinci yarıda lisans çıkartılan Norveçli futbolcu, Mariano'nun yükselen performansı nedeniyle yedek kulübesine hapsoldu ve beklediği şansı bulamadı.
ŞENER GÖZTEPE YOLCUSU
Galatasaray'da gözden çıkarılan sağ bek Şener Özbayraklı ile ilgilendiği iddia edildi. Menajerlerin Şener'i Göztepe'ye önerdiği ve bütçeye göre transferin netleşeceği kaydedildi.
ISLA BOMBASI
Corona virüsü krizi ve yaşanan sağlık sorunları nedeniyle Güney Amerika'ya dönme fikrinden vazgeçen Mauricio Isla'nın menajeri Arturo Jimenez, Şilili oyuncuyu Galatasaray'a önerdi.
Fenerbahçe'yle bu aşamada anlaşmalarının çok olası görünmediğini kaydeden menajer Jimenez, bizzat sarı-kırmızılı kulübe gönderdiği faksta görüşmelere başlamak için herhangi bir sorun olmadığını söyledi.
ERSUN YANAL 'ISLA KALSIN' DEMİŞTİ
Yönetim, oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeri ve oyuncu ile temas kurdu. Adaylar arasına Isla da eklenirken Fatih Terim'in 31 yaşındaki sağ bek için nasıl bir karar vereceği önümüzdeki günlerde netleşecek.
Ersun Yanal'ın talebi ile Fenerbahçe'nin Isla'ya yıllık 1.2 milyon euro teklif ettiği ifade edilmiş ancak Yanal'ın ayrılmasının da etkisiyle görüşmelerin devamı gelmemişti.
Geçtiğimiz günlerde Olympiakos ile de anılan ve ülkesinden de teklifler aldığı belirtilen Isla'nın Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
6 KUPASI VAR
Kariyerinde 6 kupa kaldıran başarılı sağ bek, Şili Milli Takımı formasıyla 2 kez Copa America'da mutlu sona ulaştı. Juventus formasıyla 3 Serie A şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, Juventus'un rezerv takımında İtalya Süper Kupa şampiyonluğu da elde etti.
Fenerbahçe'ye 21 Temmuz 2017'de Cagliari'den bedelsiz olarak gelen Mauricio Isla, sarı-lacivertli takımda 91 maça çıktı. 13 asist yaparken gol atamadı.
Şili Milli Takımı'nın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Isla, milli formayla 115 karşılaşmaya çıkarken, söz konusu müsabakalarda 4 gollük katkı sağladı.
(Fotomaç)
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