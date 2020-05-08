  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 12:14
  • |
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 12:14

Mauricio Isla, Espanyol'un teklifine sıcak bakıyor

Mauricio Isla, Espanyol'un teklifine sıcak bakıyor

Paylaş

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Fenerbahçe'yle yollarını ayırmaya hazırlanan Mauricio Isla, İspanya yolcusu. Yunanistan ve Arjantin takımlarından da teklifler alan tecrübeli sağ bek, Espanyol'un teklifine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de bu sezon tartışılan isimlerden biri olan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauricio Isla için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

El Desmarque isimli haber sitesi, İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'un, Mauricio Isla'yı istediğini duyurdu.

Isla'ya daha önce Yunanistan ve Arjantin'den de teklifler vardı ancak Şilili oyuncunun İspanya'yı tercih edeceği öne sürüldü.

Sarı - lacivertli takımla bu sezon 25 maça çıkan Isla, 3 asist yapma başarısı gösterdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ergin Ataman: Ligin sonlandırılacağına dair söylentiler duyuyoruz, biz oynanmasından yanayız

title

Antalyaspor, Brezilya'da mahsur kalan Charles'ı geri getirmek için çalışma başlattı

title

Gilles Villeneuve ölümünün 38. yılında anıldı

Trabzonspor gruplar halinde çalışıyor

SPOR GÜNDEMİ

Yıldız futbolcu 'yuvam' dediği F.Bahçe'den ayrıldı! Yeni takımı bile belli
Yıldız futbolcu 'yuvam' dediği F.Bahçe'den ayrıldı! Yeni takımı bile belli

Yıldız futbolcu 'yuvam' dediği F.Bahçe'den ayrıldı! Yeni takımı bile belli

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, ‘yuvam' dediği Fenerbahçe'den ayrılıyor. Bundesliga'ya dönmek isteyen 28 yaşındaki orta saha, Wolfsburg'tan gelen teklifi kabul etti.

Ve resmi açıklama geldi! Güle güle Muriqi
Ve resmi açıklama geldi! Güle güle Muriqi

Ve resmi açıklama geldi! Güle güle Muriqi

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.

Sergen'in prensleri! İkisi de yeni sezonun vazgeçilmezi olacak
Sergen'in prensleri! İkisi de yeni sezonun vazgeçilmezi olacak

Sergen'in prensleri! İkisi de yeni sezonun vazgeçilmezi olacak

Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.

Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi
Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi

Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi

Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Bjelica'nın F.Bahçe'ye ilk transferi
İşte Bjelica'nın F.Bahçe'ye ilk transferi

İşte Bjelica'nın F.Bahçe'ye ilk transferi

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna getirmeye hazırlandığı Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilere ilk transferini de yapıyor. Hırvat antrenör, oyun tarzı ve fiziğiyle Vedat Muriqi'ye benzetilen Bruno Petkovic'in takıma kazandırılmasını istiyor.

Ve Donk açıkladı! G.Saray'da kalacak mı?
Ve Donk açıkladı! G.Saray'da kalacak mı?

Ve Donk açıkladı! G.Saray'da kalacak mı?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Donk, "Benim için oynadığım pozisyon çok önemli değil. Eğer Fatih Terim benden takım için ekstra bir şey yapmamı isterse, bunu her zaman %100'ümle yapmaya hazır olacağım" ifadelerini kullandı.

Bjelica olmazsa takımın başına o geçecek
Bjelica olmazsa takımın başına o geçecek

Bjelica olmazsa takımın başına o geçecek

Fenerbahçe, büyük oranda anlaşma sağladığı Nenad Bjelica'da sorun çıkması halinde B planı olarak Manuel Pellegrini'yi göreve getirecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.