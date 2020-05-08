Mauricio Isla, Espanyol'un teklifine sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de bu sezon tartışılan isimlerden biri olan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauricio Isla için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.
El Desmarque isimli haber sitesi, İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'un, Mauricio Isla'yı istediğini duyurdu.
Isla'ya daha önce Yunanistan ve Arjantin'den de teklifler vardı ancak Şilili oyuncunun İspanya'yı tercih edeceği öne sürüldü.
Sarı - lacivertli takımla bu sezon 25 maça çıkan Isla, 3 asist yapma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, ‘yuvam' dediği Fenerbahçe'den ayrılıyor. Bundesliga'ya dönmek isteyen 28 yaşındaki orta saha, Wolfsburg'tan gelen teklifi kabul etti.
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.
Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna getirmeye hazırlandığı Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilere ilk transferini de yapıyor. Hırvat antrenör, oyun tarzı ve fiziğiyle Vedat Muriqi'ye benzetilen Bruno Petkovic'in takıma kazandırılmasını istiyor.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Donk, "Benim için oynadığım pozisyon çok önemli değil. Eğer Fatih Terim benden takım için ekstra bir şey yapmamı isterse, bunu her zaman %100'ümle yapmaya hazır olacağım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, büyük oranda anlaşma sağladığı Nenad Bjelica'da sorun çıkması halinde B planı olarak Manuel Pellegrini'yi göreve getirecek.