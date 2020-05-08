Mauricio Isla, Espanyol'un teklifine sıcak bakıyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Fenerbahçe'yle yollarını ayırmaya hazırlanan Mauricio Isla, İspanya yolcusu. Yunanistan ve Arjantin takımlarından da teklifler alan tecrübeli sağ bek, Espanyol'un teklifine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de bu sezon tartışılan isimlerden biri olan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauricio Isla için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.



El Desmarque isimli haber sitesi, İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'un, Mauricio Isla'yı istediğini duyurdu.

Isla'ya daha önce Yunanistan ve Arjantin'den de teklifler vardı ancak Şilili oyuncunun İspanya'yı tercih edeceği öne sürüldü.

Sarı - lacivertli takımla bu sezon 25 maça çıkan Isla, 3 asist yapma başarısı gösterdi.