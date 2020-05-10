Mauricio Isla: Açıkçası Boca Juniors'ta oynamak isterim

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla, transfer olmak istediği kulübü bizzat açıkladı. Tecrübeli sağ bek, “Açıkçası Boca Juniors'ta oynamak isterim” dedi.

El Mercurio'ya konuşan Isla, henüz ülkesinden bir teklif almadığını fakat Güney Amerika'da oynamaya sıcak baktığını belirtti.



Bir Universidad de Chile taraftarı olduğunu belirten Isla, "Henüz kimse bana Şili'ye dönmem adına bir teklifte bulunmadı. Ama ben bir Universidad de Chile taraftarı ve Marcelo Salas hayranıyım. Yine Universidad de Chile taraftarı olan annemle hep onun maçlarını izlerdik" dedi.

Fenerbahçe ile sezonu tamamlamak istediğini belirten Şilili oyuncu, "Düşüncem Fenerbahçe ile Türkiye Ligi'ni tamamlamak. Böylece sözleşmemi iyi şekilde tamamlamak istiyorum. Daha sonra menajerimle birlikte kariyerim ve ailem için en uygun kararı vermeyi planlıyorum" dedi.

'Boca'da oynamak isterim'

Güney Amerika'da Boca Juniors veya Universidad de Chile forması giymek istediğini belirten tecrübeli oyuncu, "Her şey sunulan projelere bağlı ama kabul etmeliyim Güney Amerika'da bir takımda oynamak güzel olurdu. Universidad de Chile'ye karşı büyük bir sevgi ve saygı besliyorum. Çünkü onlar sayesinde bir futbolcu oldum. Açıkçası Boca'da da oynamak isterim. Güney Amerika'nın en iyi 5 takımından biri" ifadelerini kullandı.

(Fanatik)