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07 Haziran 2019 Cuma 11:24 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 11:24

Matuidi: Gol dahi yemiyorlar. Maçta ateşli bir atmosfer de olacak

Matuidi: Gol dahi yemiyorlar. Maçta ateşli bir atmosfer de olacak

Fransa Milli Takımı forması giyen Blaise Matuidi, EURO 2020 Elemeleri’nde A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Fransa Milli Takımı forması giyen Blaise Matuidi, EURO 2020 Elemeleri’nde A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Matuidi, “Türkiye Şenol Güneş’le ciddi bir çıkış yakaladı. Gol yemiyorlar. Zor bir maç olabilir” ifadelerini kullandı.

Matuidi: “Türkiye’den bazı oyuncuları tanıyorum”

Fransız yıldız zor bir maçın kendilerini beklediğini söylerken, Matuidi, "Bazı oyuncularını tanıyorum. 3 tanesi İtalya'da oynuyor. Hepsi kaliteli. Şenol Güneş'in takımın başına gelmesinden sonra 4 maçı da kazandılar. Gol dahi yemiyorlar. Maçta ateşli bir atmosfer de olacak. Zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

(Takvim)

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