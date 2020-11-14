  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Kasım 2020 Cumartesi 17:22
  • |
  • Son Güncelleme:

Mattias Johansson: Türkiye koronavirüse karşı çok iyi önlemler alıyor

Mattias Johansson: Türkiye koronavirüse karşı çok iyi önlemler alıyor

Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin İsveçli savunma oyuncusu Mattias Johansson, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik çok iyi önlemler aldığını söyledi.

UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ve Fransa ile karşılaşacak İsveç Milli Takımı'nın Stockholm'de gerçekleştirdiği kampta bulunan Johansson, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Yunanistan'ın Panathinaikos takımından Gençlerbirliği'ne transfer olan Johansson, "Türkiye'de olmaktan mutluyum. Türkçe zor dil olmasına rağmen Türkçe öğrenmeye gayret ediyorum. Türk futboluna da alışmada zorluk çekmedim zira Türk futbolu Yunan futboluna benziyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de salgına karşı alınan önlemlere değinen Johansson, "Türkiye, Kovid-19'a karşı çok iyi önlemler alıyor. Türkiye'de maske takılması mecburi. Saat 22.00'den sonra bütün alışveriş merkezleri ve restoranlar kapanıyor. Türkiye'nin insanları salgına karşı korumak için her türlü önlemi çok iyi aldığını gözlemliyorum." dedi.

Ligde Medipol Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart hakkında da konuşan Johansson, "Kartı pozisyon gereği gördüm. Hakemin kararı doğruydu." değerlendirmesinde bulundu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Türkiye Grand Prix'sinde büyük sürpriz! Pole pozisyonu...
Türkiye Grand Prix'sinde büyük sürpriz! Pole pozisyonu...

Türkiye Grand Prix'sinde büyük sürpriz! Pole pozisyonu...

Galatasaray'dan transfer harekatı
Galatasaray'dan transfer harekatı

Galatasaray'dan transfer harekatı

Meğer o isim Cenk Tosun değilmiş! Kartal herkesi ters köşeye yatırdı
Meğer o isim Cenk Tosun değilmiş! Kartal herkesi ters köşeye yatırdı

Meğer o isim Cenk Tosun değilmiş! Kartal herkesi ters köşeye yatırdı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan Dorukhan'a tehditvari rest! Fener ellerini ovuşturuyor
Beşiktaş'tan Dorukhan'a tehditvari rest! Fener ellerini ovuşturuyor

Beşiktaş'tan Dorukhan'a tehditvari rest! Fener ellerini ovuşturuyor

Beşiktaş yönetimi, zamlı yeni sözleşme talep eden Dorukhan Toköz hakkında son kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusuna ‘Ya yeni kontrat imzala ya da ikinci yarıyı kadro dışında geçirirsin' resti çekti.

Fenerbahçe'de 14'ü oyuncu 18 kişide koronavirüs çıktı
Fenerbahçe'de 14'ü oyuncu 18 kişide koronavirüs çıktı

Fenerbahçe'de 14'ü oyuncu 18 kişide koronavirüs çıktı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 14 oyuncu ve 4 personelde koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Galatasaray'a sakatlık şoku! Milli takımda...
Galatasaray'a sakatlık şoku! Milli takımda...

Galatasaray'a sakatlık şoku! Milli takımda...

Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama, Kongo milli takım kampında sakatlandı.

Trabzonspor'a talih kuşu kondu
Trabzonspor'a talih kuşu kondu

Trabzonspor'a talih kuşu kondu

Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.

Radamel Falcao'dan iyi haber geldi
Radamel Falcao'dan iyi haber geldi

Radamel Falcao'dan iyi haber geldi

Radamel Falcao, ülkesinin basınına konuştu. Sakatlığı nedeniyle hem Galatasaray'da hem de milli takımda maçlar kaçıran yıldız futbolcu, kısa süre içerisinde sahalara döneceğini duyurdu.

Başkandan Terim'e 4 isim için transfer garantisi
Başkandan Terim'e 4 isim için transfer garantisi

Başkandan Terim'e 4 isim için transfer garantisi

Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.