Matteo Berrettini, Roland Garros'a 3. turda veda etti

SPOR GÜNDEMİ

Başakşehir-Göztepe | CANLI Başakşehir-Göztepe | CANLI Süper Lig'de yeni sezona çok kötü bir giriş yapan son şampiyon Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadele 0-0 eşitlikle sürüyor.

Açtı ağzını yumdu gözünü: Nihat Özdemir'in telefonları kapalı Açtı ağzını yumdu gözünü: Nihat Özdemir'in telefonları kapalı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun TFF ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Dün oynanan Gaziantep FK maçı sonrası harekete geçen Bordo Mavili yönetim, mücadelenin hakemi Fırat Aydınus'un yönetiminden rahatsız olduklarını dile getirmişti.

Fener yeni transferini resmen açıkladı Fener yeni transferini resmen açıkladı Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Diego Perotti konusunda yeni gelişmeler bulunuyor.

Beşiktaş 3 dünya yıldızıyla temasta Beşiktaş 3 dünya yıldızıyla temasta Beşiktaş, Aboubakar'ın ardından bir forvet daha almayı planlıyor. Kalinic'i liste başında tutan siyah-beyazlıların, biri dünya yıldızı 3 isimle temas halinde olduğu öğrenildi.

Belhanda'da işlem tamam! Bonservis bedeli ortaya çıktı Belhanda'da işlem tamam! Bonservis bedeli ortaya çıktı Uzun süredir Younes Belhanda'ya takım arayan Galatasaray sonunda muradına erdi. Faslı futbolcu, eski takımı Nice ile anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılıların bu transferden kasasına 7 milyon euro koyması bekleniyor ancak bazı kaynaklar da Nice'in bu parayı vermesinin mümkün olmadığını, Galatasaray'ın oyuncuyu 1,5-2 milyon euroya vereceğini iddia ediyor.