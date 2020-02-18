Mathieu Valbuena Olympiakos'la sözleşme yeniliyor

Kariyerini Yunanistan'ın Olympiakos takımında sürdüren Fransız futbolcu Mathieu Valbuena kulübüyle sözleşme yenileyeceğini açıkladı.
Eski Fenerbahçeli Valbuena yaptığı açıklamada Olympiakos ile sözleşme yenilemekten dolayı çok memnun olduğunu ve yapılacak yeni anlaşmanın 1 yıl olacağını belirtti. Fenerbahçe'de beklentiyi bir türlü tam olarak veremeyen Valbuena, Olympiakos kariyerinde ise oldukça başarılı göründü.
Fransız futbolcu Olympiakos formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 27 maça çıkmış ve attığı 8 golün yanı sıra ürettiği 18 asistle oldukça gösterişli bir performansa imza atmıştı.
Valbuena ayrılmadan önce Fenerbahçe'de geçirdiği son sezonda ise toplam 31 maça çıkmış, 4 gol 8 asistlik performans sergilemişti.
(Sporx)
TRABZONSPOR, Hüseyin Çimşir yönetiminde ligin zirvesine kuruldu.
24 yaşındaki Norveçli 21 maçta 22 gole katkı yapıp, 1.04’lük ortalamayı tutturdu. Onu satan İngiliz C.Palace ise 26 lig maçında sadece 23 gol atıp, 0.88 gol ortalamasında kaldı. Sörloth’un bu performansı Fırtına’yı iyice havaya soktu.
Süleyman Karadeniz’in annesi Döndü Karadeniz, “Oğlum hayallerinin peşinden koştu. Başarılı olup ülkemizi gururlandırdı” dedi.
OZAN Tufan’ın talipleri her geçen gün artıyor...
F.BAHÇE’NİN Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon son 4 sezonda toplamda 40 stoper transfer etti. 4 büyük kulüp, bu transferler için 48 milyon 162 bin euro bonservis ücreti ödedi.
LİGDE 22. hafta maçlarının ardından zirve yarışında heyecan artarken, 7 takım şampiyonluk iddiasını sürdürdü.