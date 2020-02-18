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  • 18 Şubat 2020 Salı 07:12
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  • 18 Şubat 2020 Salı 07:12

Mathieu Valbuena Olympiakos'la sözleşme yeniliyor

Mathieu Valbuena Olympiakos'la sözleşme yeniliyor

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Sezon başında Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan Mathieu Valbuena, Yunan kulübüyle sözleşme yenileyeceğini açıkladı.

Kariyerini Yunanistan'ın Olympiakos takımında sürdüren Fransız futbolcu Mathieu Valbuena kulübüyle sözleşme yenileyeceğini açıkladı.

Eski Fenerbahçeli Valbuena yaptığı açıklamada Olympiakos ile sözleşme yenilemekten dolayı çok memnun olduğunu ve yapılacak yeni anlaşmanın 1 yıl olacağını belirtti. Fenerbahçe'de beklentiyi bir türlü tam olarak veremeyen Valbuena, Olympiakos kariyerinde ise oldukça başarılı göründü.

Fransız futbolcu Olympiakos formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 27 maça çıkmış ve attığı 8 golün yanı sıra ürettiği 18 asistle oldukça gösterişli bir performansa imza atmıştı.

Valbuena ayrılmadan önce Fenerbahçe'de geçirdiği son sezonda ise toplam 31 maça çıkmış, 4 gol 8 asistlik performans sergilemişti.

(Sporx)

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