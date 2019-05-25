Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mathieu Valbuena, bir veda mesajı yayınladı ve sarı-lacivertli camiaya veda etti.

OLYMPIAKOS'A İMZAYI ATIYOR

Fransız yıldızın, önce sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından Olympiakos ile 1 yıllık sözleme imzalayacağı bilgisi verildi.

Valbuena'nın Antalyaspor maçının ardından taraftarla vedalaşacağı ve maç biter bitmez özel bir uçakla Pire'ye gidececeği belirtildi.

Valbuena 20'si ilk 11'de olmak üzere bu sezon 31 resmi maçta görev yaptı. Oynadığı maçlarda takımının en etkili ve istikrarlı oyuncusu oldu. sakatlık yaşadığı dönemlerde de Fenerbahçe onu çok aradı. 8 asistle Fenerbahçe'nin en çok gol pası veren oyuncusu oldu.