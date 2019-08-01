Fenerbahçe, Mathias Zanka ve kulübü Huddersfield ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için girişimlerini sıklaştıran Sarı-Lacivertliler Mathias Zanka ve kulübü Huddersfield ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Stoper hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu mevki için transfer girişimlerini sürdürüyor. Eski futbolcusu Simon Kjaer ile yıllık ücrette anlaşamayan sarı lacivertliler, rotayı yeniden bir başka Danimarkalı futbolcu Zanka'ya çevirdi.

Geçtiğimiz haftalarda temas kurulan Mathias Zanka ve kulübü Huddersfield ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

29 yaşındaki stoperin bonservisiyle takıma katılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu transferi önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Huddersfield formasıyla İngiltere Premier Lig'inde 62 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 3 gol attı. Bu arada yönetimin Zanka dışında stoper bölgesine bir takviye daha yapmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor. (TRT Spor)

Peki Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı Mathias Zanka kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide görev alıyor? Detaylar haberimizde…

MATHIAS ZANKA KİMDİR?

Mathias Jattah-Njie Jorgensen, 23 Nisan 1990 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da dünyaya geldi.

Zanka, altyapısında forma giydiği B93 kulübünde önce A takıma yükselirken sonrasında yakaladığı çıkışla ülkesinin en güçlü takımı Kopenhag'a transfer oldu.

Başkentte geçirdiği 5 sezonun ardından Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına bedelsiz transfer olan Gambiya kökenli futbolcu, 2014 yazında yeniden Kopenhag'a döndü.

Kopenhag forması ile toplam 270 karşılaşmada görev alan Zanka, 2017-18 sezonu öncesi Ada'nın yolunu tuttu.

Deneyimli futbolcu, son derece istikrarlı bir görüntü sergilediği Huddersfield ile geçirdiği iki sezonda tamamı ilk 11'de olmak üzere 65 karşılaşmada süre aldı.

Milli takım tercihini Danimarka'dan yana kullanan Mathias Jorgensen, 23 kez ülkesinin A milli takımının formasını giydi.