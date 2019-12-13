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Martta 'Ömür' katar

Martta 'Ömür' katar

Almanya’da tedavi gören Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür’ün Mart’tan itibaren oynayabilecek duruma geleceği bildirildi. Canbaz ise ameliyat oldu.

AKŞAM

ŞAMPİYONLUK yarışındaki ekiplerden Trabzonspor, Abdülkadir Ömür’ün yolunu dört gözle bekliyor. Sezon başında sakatlanan ve operasyon geçiren Ömür’ün dönüşü hayli uzun sürdü. Trabzonspor sağlık ekibi yetenekli oyuncunun sahalara dönüşünün ise Mart ayını bulacağını bildirdi. Buna göre Abdülkadir, Mart ayından itibaren takımın çalışmalarına katılacak ve hocası Ünal Karaman’ın görev vermesi halinde takımdaki yerini de alacak. Almanya’da tedavisi devam eden Ömür’ün yokluğunu Trabzonspor bazı maçlarda çok fazla hissetmişti. Karadeniz ekibinin bir başka genç yıldızı Ahmet Canbaz ise ameliyat oldu. Genç oyuncunun yan bağlarındaki yırtığın tamir edildiği ve tedavisine başlandığı da bildirildi. Canbaz da en az 4 ay oynamayacak.


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