Martins Indi satışta

AKŞAM
ABDULLAH Avcı’nın sistemi için çalışma var! Başakşehir’deki öğrencisi Epureanu tipinde solak bir stoperi kadrosuna isteyen Abdullah Avcı, Hollandalı Bruno Martins Indi ile formatını hayata geçirebilir. Siyah-Beyazlılar’ın ilgilendiği 27 yaşındaki Hollandalı stoper Indi, Stoke City’nin satış listesine koyuldu. Premier Lig’e yükselemeyen Stoke takımında devam etmek ismeyen Indi için kulübü fazla diretmeyecek. Bruno Martins Indi için konuşulan fi yat ise 5-6 milyon euro civarında. Beşiktaş, diğer bölgelere de yapılacak harcamayı düşünerek, böyle bir para ödemeyi kesinlikle düşünmüyor. Beşiktaş’ın, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapabileceği belirtildi. Ancak İngiliz ekibi 2 milyon euro seviyelerine inebilirse Siyah-Beyazlılar ancak o zaman tapusunu almayı düşünecek. Indi’de uygun şartlar oluşabilir...
Kayseri Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.
Sağ taraf Boyd ve Douglas ile güçlendirildi, sol tarafa da Paderborn’dan Jamilu Collins geliyor. Alman basını, Beşiktaş’ın ısrarlı olduğunu ve Padernborn’un bu ayrılıkla zora gireceğini yazdı!..
Galatasaray, Falcao transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda B Planını devreye sokacak.
Fenerbahçe transferde bir kez daha atağa kalkıyor. Dün Damien Comolli ile Ersun Yanal Samandıra’da bir araya geldi. İkili, transfer edilecek isimleri masaya yatırdı.
Milli futbolcu Zeki Çelik’i kadrosunda barındıran Fransız Kulübü Lille, Yusuf Yazıcı sevdasından vazgeçmiyor.
Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren Lecce, bu transferden olumlu cevap alamayınca Khouma Babacar'ı gündemine aldı.
Fikret Orman, Abdullah Avcı’nın her ne kadar Enzo Roco’dan memnun olduğunu söylese de tecrübeli teknik adam stoper transferini ‘olmazsa olmaz’ olarak görüyor.