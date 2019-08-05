'Martins Indi çok zor'

AKŞAM
SİYAH-Beyazlılar’ın transfer gündemiyle ilgili bilgileri Beşiktaş’ın İkinci Başkanı Serdar Adalı verdi. Adalı, yeni sezon ve takviyelerle ilgili şunları söyledi: Abdullah Avcı çok pozitif. ‘Gerekirse paramı sezon sonu verin, futbolcuların ve personelin kalmasın, rahat olsunlar’ diyor. Tüm alacakları da ödedik. Transferde de ısrar ettiği bir isim yok. Listemiz var, sadece istemediği oyuncuları söylüyor. Biz de görüşüyoruz. Sol bek ve sol stoper alacağız. Indi zor, çok maliyetli. Umut Meraş’a da en fazla 6 milyon TL verebiliriz. Roco’ya talipler oldu, kaldı. Mesela sol bekte de Rıdvan’ın önünü kesmek istemiyoruz. Forvete Mario Gomez yazılıyor, gündemde yok. Güven ve Umut var. Burak var, o kalitede ve o maliyette de biri Avrupa’da yok. Ama hocamız forvet isterse hemen çalışma yaparız. Boyd yıldızımız olacak. 3 sene sonrasının Beşiktaş’ını oluşturuyoruz. Hocamız altyapıya önem veriyor.
Yusuf Yazıcı, Fransa'da Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı.
Aleksandar Kolarov ile 2.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya varıldı, Roma da 3 milyon euroya ikna edildi. Sırp yıldız kısa süre içinde İstanbul’a gelecek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la da görüşecek. Bu iş artık resmiyete kaldı.
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SPARTA Prag’da forma giyen Ganalı santrfor Benjamin Tetteh’in adı, uzun bir süredir Galatasaray’la anılıyordu.
Yusuf Yazıcı için İstanbul’a çıkarma yapan Lille yetkilileri 15 milyon euroluk teklifini 19 milyon euroya çıkardı. Sonraki satıştan yüzde 20 pay sözleşmeye eklendi. Ağaoğlu’nun ‘Evet’ demesiyle transfer sonlandırıldı...