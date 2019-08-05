'Martins Indi çok zor'

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdar Adalı: Sol stoper ve sol bek alacağız. Indi zor gözüküyor, maliyeti çok yüksek. Umut Meraş’a da en fazla 6 milyon TL veririz. 3 sene sonrasının Beşiktaş’ını oluşturuyoruz.

AKŞAM

SİYAH-Beyazlılar’ın transfer gündemiyle ilgili bilgileri Beşiktaş’ın İkinci Başkanı Serdar Adalı verdi. Adalı, yeni sezon ve takviyelerle ilgili şunları söyledi: Abdullah Avcı çok pozitif. ‘Gerekirse paramı sezon sonu verin, futbolcuların ve personelin kalmasın, rahat olsunlar’ diyor. Tüm alacakları da ödedik. Transferde de ısrar ettiği bir isim yok. Listemiz var, sadece istemediği oyuncuları söylüyor. Biz de görüşüyoruz. Sol bek ve sol stoper alacağız. Indi zor, çok maliyetli. Umut Meraş’a da en fazla 6 milyon TL verebiliriz. Roco’ya talipler oldu, kaldı. Mesela sol bekte de Rıdvan’ın önünü kesmek istemiyoruz. Forvete Mario Gomez yazılıyor, gündemde yok. Güven ve Umut var. Burak var, o kalitede ve o maliyette de biri Avrupa’da yok. Ama hocamız forvet isterse hemen çalışma yaparız. Boyd yıldızımız olacak. 3 sene sonrasının Beşiktaş’ını oluşturuyoruz. Hocamız altyapıya önem veriyor.