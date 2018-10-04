Martin Skrtel: Sahada bir şeyler eksikti

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayla sahalara geri dönen Martin Skrtel, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Takım halinde mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Skrtel, "Biz birlikte kazanıp, birlikte kaybediyoruz. Bugün 90 dakika oynayıp kazanmamıza yardımcı olduğum için mutluyum. Kulüp üzerinde kötü bir hava vardı ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı.

Bu sezon yaşadıkları kayıplar için konuşan Slovak oyuncu, "Sahada bir şeyler eksikti. Biz büyük bir takıma ve kalitemize yakışacak performansları gösteremedik, bu bize bağlı bir durum. Takımdaki atmosferi değiştirmek adına bu galibiyet önemliydi. Böyle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

(Sporx)