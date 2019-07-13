Martin Skrtel Parma'ya imza atıyor

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2017’de Milan’dan Trabzonspor’a transfer olan ve bordo mavili kulüpte iki sezon oynadıktan sonra Parma’nın yolunu tutan Kucka, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Skrtel’i Parma’ya çağırdı.

Milli takımından arkadaşı olan Skrtel’in Parma’da oynaması için ön ayak olan Kucka, geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyerken, tecrübeli stoperin Glasgow Rangers, Başakşehir, Olympiakos gibi devlerle anlaşamaması Parma ihtimalini ön plana çıkardı. Şu ana kadar kadrosuna Laurini, Colombi, Dermaku, Machin ve Andorante takviyeleri yapan İtalyan kulübü Skrtel için geri sayıma geçerken, 33 yaşındaki oyuncunun çok geçmeden Parma’ya imza atacağı belirtiliyor.