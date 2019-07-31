Martin Skrtel: Menajerim Başakşehir, Fenerbahçe, Parma, Olympiakos ve Rangers ile görüştü

Skrtel konuyla ilgili olarak, "Teklifler var ama yeni takımımı seçmek için acelem yok. Bazı kriterlerim var ve sabırlı olmalıyım. Menajerim Başakşehir, Fenerbahçe, Parma, Olympiakos ve Glasgow Rangers ile görüştü. Ama şimdilik bir şey söyleyemem" dedi.
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor'u bugün KAP'a bildireceklerini açıkladı. Bu açıklamadan yaklaşık 1,5 saat sonra Sarı-Kırmızılılar KAP bildirimini yaptı.
Geçtiğimiz günlerde '2-3 transfer yapıp sezonu kapatacağız' açıklamalarında bulunan Başkan Ali Koç'a 6-1 biten maçtan sonra tepki yağdı.
Galatasaray’ın uzun süredir göndermek için büyük bir çaba harcadığı Mbaye Diagne’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Arap basını, Senegalli golcünün Al-Rayyan’a imza atmak üzere olduğunu yazdı.
Radamel Falcao'yu Galatasaray'a kazandırmak için yoğun mesai harcayan menajer Ahmet Bulut, yıldız futbolcunun işini bitirmek için Monaco'ya gitti.
Audi Cup’ta oynanan Bayern Münih maçında taraftarlar tarafından protesto edildikten sonra oyundan çıkmak isteyen Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Nabil Dirar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi.
Fenerbahçe’nin uzun süredir transferi için uğraştığı Kolarov’da sıcak bir gelişme yaşandı. Roma, başarılı futbolcu için Fenerbahçe ve Inter’e kapıları kaparken Sırp futbolcu da takımda kalmaya ikna oldu.
Kostas Mitroglou'dan kurtulmanın yollarını arayan Galatasaray yönetimi, yıllık 2,6 milyon Euro kazanan Yunan forvete '1 milyon Euro verelim git' teklifinde bulundu ancak Mitroglou bu öneriyi reddetti.