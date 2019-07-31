Martin Skrtel: Menajerim Başakşehir, Fenerbahçe, Parma, Olympiakos ve Rangers ile görüştü

Slovakya basınına konuşan 34 yaşındaki Martin Skrtel, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Slovak yıldız menajerinin temas kurduğu takımları da resmen duyurdu.

Skrtel konuyla ilgili olarak, "Teklifler var ama yeni takımımı seçmek için acelem yok. Bazı kriterlerim var ve sabırlı olmalıyım. Menajerim Başakşehir, Fenerbahçe, Parma, Olympiakos ve Glasgow Rangers ile görüştü. Ama şimdilik bir şey söyleyemem" dedi.

(Fotomaç)