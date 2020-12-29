Martin Skrtel, ameliyat oldu

Sergen Yalçın, Tümer Metin'e yanıtı sahada verdi

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yorumcu Tümer Metim'le Sergen Yalçın arasında yaşanan soğuk rüzgarlar bu akşam oynanan Sivasspor maçıyla doruğa ulaştı. TRT yorumcusu Tümer Metin'in "Halı sahada oynatmam" dediği Necip Uysal için Sergen Yalçın'ın yanıtı çok net oldu. İşte detaylar...