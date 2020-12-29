Martin Skrtel, ameliyat oldu

Medipol Başakşehir'in Slovak futbolcusu Martin Skrtel ameliyat edildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta sol ayak aşil tendonu kopan Skrtel'in ameliyat edildiği belirtildi.
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yorumcu Tümer Metim'le Sergen Yalçın arasında yaşanan soğuk rüzgarlar bu akşam oynanan Sivasspor maçıyla doruğa ulaştı. TRT yorumcusu Tümer Metin'in "Halı sahada oynatmam" dediği Necip Uysal için Sergen Yalçın'ın yanıtı çok net oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'de Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte 15. haftanın kapanış maçı niteliği taşıyan Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor mücadelesi şiddetli yağmur nedeniyle ertelendi.
Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Sivassporlu Uğur Çiftçi, isyan etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncuların iyi performans gösterdiğini ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynadıkları maçta takım kaptanları Hakan Arslan'ın hatalı davranarak kırmızı kart görmesiyle istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. 6 kez VAR'a gidilen karşılaşmada 4 gol iptal olurken, Gençlerbirliği-Kayserispor'u 3-2 yenerek üç puanı alan taraf oldu.