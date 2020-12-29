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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 00:41
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Martin Skrtel, ameliyat oldu

Martin Skrtel, ameliyat oldu

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AA

Medipol Başakşehir'de sol ayak aşil tendonu kopan Martin Skrtel, ameliyat edildi.

Medipol Başakşehir'in Slovak futbolcusu Martin Skrtel ameliyat edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta sol ayak aşil tendonu kopan Skrtel'in ameliyat edildiği belirtildi.

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