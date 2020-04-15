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  • 16 Nisan 2020 Perşembe 08:00
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  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 23:30

Mart'ın parası ödenmeli

Mart'ın parası ödenmeli

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TFF Başkanı Nihat Özdemir: “Digiturk'le biz devamlı görüşüyoruz. Mart taksidinin ödenmesini istiyoruz. Mart'ta biri seyircisiz de olsa 3 maç oynandı ve programımızı uyguladık. Mart ödenmeli.”

AKŞAM Özel Haber | Kenan KARCI

Kulüpler Birliği’nin Mart’ta oynanan maçların parasının Digiturk tarafından ödenmediğine dair yaptığı açıklama ve rest, yayıncı kuruluş tarafından görüldü. Digiturk konuya ilişkin dün, “Digiturk, sadece ödemelerini geçici bir süre için dondurmuştur. İddia edildiği üzere sözleşme çerçevesinde ödemelerin eksik yapılması söz konusu olmadığı gibi, Digiturk’ün sezon başından beri yaptığı ödemeler oynanmış olan tüm karşılaşmaları kapsamaktadır. Türk futboluna olan bağlılığımız her şekilde devam edecek ve 2019-2020 sezonunun nasıl tamamlanacağına ilişkin koşullar netleşir netleşmez, yeni ödeme takvimi de belli olacaktır” açıklamasını yaptı. 

Konunun esas muhatabı ve kulüpler adına Digiturk’le görüşmeleri yapan Türkiye Futbol Federasyonu’na konuyu sorduk. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Mart ayında oynanan 3 maçın parasının Digiturk tarafından ödenmediğini söyledi. Özdemir, Akşam’a şu açıklamayı yaptı: “Digiturk’le biz devamlı görüşüyoruz. Mart taksidinin ödenmesini istiyoruz. Mart’ta biri seyircisiz de olsa 3 maç oynandı ve programımızı uyguladık. Mart ödenmeli.”

ARACISIZ GÖRÜŞELİM

Yayıncı kuruluşun dünkü açıklamasında Kulüpler Birliği’ne şu sitemde bulunuldu: “Ödemelerin oynanmış olan karşılaşmalara göre yapılması Digiturk ile TFF arasında görüşülmüş bir konudur. Medya üzerinden dolaylı iletişim yerine Digiturk, tüm sorularını yanıtlamak üzere Kulüpler Birliği ile her zaman görüşmeye açıktır.

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