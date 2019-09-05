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  3. Martin Linnes'in menajeri Jim Solbakken'den flaş sözler: Bunun adı felaket

Martin Linnes'in menajeri Jim Solbakken'den flaş sözler: Bunun adı felaket

Martin Linnes'in menajeri Jim Solbakken'den flaş sözler: Bunun adı felaket

Martin Linnes'in içinde bulunduğu durum hakkında yorum yapan menajer Jim Solbakken 'Alınan karar felakettir' dedi.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün açıklanan Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almayan ve sözleşmesi dondurulması gündeme gelen Martin Linnes’in durumu taraftarları bir hayli üzerken, Norveçli futbolcunun bundan sonraki yol haritası merak konusu oldu.

'LİNNES HAKKINDA VERİLEN KARAR FELAKET'

Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran Fatih Terim’in Martin Linnes kararı camiayı şaşkına çevirirken, tecrübeli oyuncunun eşi Elisabeth Haugen’in sosyal medya paylaşımı son durumu özetledi. Çalışkan yapısı, görev adamı tanımı ve efendi kişiliğiyle örnek futbolcu olarak gösterilen Linnes’in içinde bulunduğu durum hakkında kısa ama etkili bir yorumda bulunan menajeri Jim Solbakken sıkıntılı süreci ‘Felaket, skandal’ ifadeleriyle tanımladı.

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