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  3. Martin Linnes: Her gün Ocak ayını düşünüyorum

Martin Linnes: Her gün Ocak ayını düşünüyorum

Martin Linnes: Her gün Ocak ayını düşünüyorum

Galatasaray'ın 14 yabancı kuralı nedeniyle sözleşmesini ocak ayına kadar askıya aldığı Martin Linnes, Norveç basınına konuştu.

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Martin Linnes, Norveç'in Dagbladet gazetesine açıklamalarda bulundu.

14 yabancı kuralı nedeniyle sözleşmesi ocak ayına kadar dondurulan Martin Linnes, "Beklemediğim bir durumdu. Transferin son gününde bir anda dışarıda kaldım ve herhangi bir kulüp bulamadım. Şu an her günüm ocak ayında neler olacağını düşünmekle geçiyor." dedi.

Norveçli yıldız, "Geçen sezon yeni bir kontrat alınca çok iyi sinyaller verilmişti. Bu durum bana çok büyük bir sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

"MARTIN BU DURUMDAN ETKİLENMİŞ"

Martin Linnes'in durumuyla ilgili konuşan Norveç Milli Takım antrenörü Per Joar Hansen, "Bugünün futbolunda çok acımasız şeyler olabiliyor. Futbol inanılmaz derecede zor bir endüstri. Bazen futbolcular da sert ve kuşkucu olabiliyorlar. Kulüpler de öyle. Bir teknik direktör seni isterken, bir diğeri istemeyebiliyor. Bu yeni bir düzen." dedi.

Per Joar Hansen, "Martin, bu durumdan çok etkilenmiş. Türkiye'de çok büyük bir kulüpte oynuyor. Takımının şampiyonluklarında payı var ve Şampiyonlar Ligi'nde de oynadı. Böylesine bir oyuncunun dışarıda bırakılması çok sık denk gelmediğimiz ve sürpriz bir durum. Bana gerçekten çok garip geliyor." diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan, Martin Linnes'in Norveç'in İspanya ve Romanya ile oynayacağı maçların kadrosuna alınmayacağı bilgisi verildi.

(Sporx)

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