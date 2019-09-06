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  3. Martin Linnes devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig'e gidecek

Martin Linnes devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig'e gidecek

Martin Linnes devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig'e gidecek

Galatasaray'da sözleşmesi askıya alınan Martin Linnes Ocak ayında İngiltere'ye gidecek.

TM Dijital Haber Merkezi

Kadroda 15 yabancı futbolcunun olması sebebiyle sözleşmesi askıya alınan ve kendisine ‘6 aylık kulüp bul’ denen Martin Linnes’in yeni rotası belli oldu.

LİNNES İNGİLTERE'YE GİDİYOR

Hemen hemen 3 yıldır sarı kırmızılı formayı başarıyla giyen Norveçli sağ bekin ocak ayında İngiltere’ye gideceği öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun devre arası transfer sezonuna kadar Türkiye’de kalacağı bildirildi. Galatasaray’la sözleşmesi sona ermesine yakın kendisine gelen teklifleri reddedip takımıyla kontrat uzatan 27 yaşındaki oyuncunun bu sefer Premier Lig’de mücadele edeceği anlaşılırken, menajer Jim Solbakken’in şimdiden bazı kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi.

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