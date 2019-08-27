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aksam.com.tr
  • 27 Ağustos 2019 Salı 08:00
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  • 27 Ağustos 2019 Salı 08:40

'Mart maaşını bile almadık'

'Mart maaşını bile almadık'

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Beşiktaş Espor takımının oyuncusu Natalie Kristiansen: Ağustos ayındayız ve mart ayı maaşımı bile alamadım. Yönetim verdiği sözleri tutmuyor.

AKŞAM

KARTAL’IN yeni branşlarından E Spor’da görev yapan kadın sporcu Natalie Kristiansen yönetim aleyhinde sert ifadeler kullandı. miroir-mag.fr’ye konuşan Natalie “Stratospanda” Kristiansen, “Beşiktaş Espor takımı öngörüldüğü gibi maaş ödemelerini zamanında yapmıyor. Oyuncular 5 aydır ücret alamıyor. Ağustos ayındayız ama mart maaşı hala ödenmedi. Buna rağmen personele borç olmadığını da söylüyorlar. Daha kötüsü de oyuncuların ücret konusunda kamuoyuna açıklama yapmasını istemiyorlar. Beşiktaş yönetimi tarafından verilen sözler tutulmadı” dedi. Haberde de Beşiktaş’ın sadece Espor takımıyla ilgili sorunu olmadığı, 2018 itibariyle 465 milyon dolar borcu olduğu da vurgulandı. 

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