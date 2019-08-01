Marsilya'dan Luiz Gustavo'yla ilgili resmi açıklama: Takımda kalmasını diliyorum

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, düzenledikleri basın toplantısında Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Luiz Gustavo ile ilgili konuştu ve Brezilyalı oyuncunun takımda kalmasını istediğini belirtti.
Eyraud, tecrübeli futbolcunun Marsilya'da kariyerini noktalamasını umduğunu kaydederken, "Luiz Gustavo'nun Marsilya'da kalmasını ve kariyerini burada tamamlamasını diliyorum. Sonrasında da teknik ekipte devam etmesini istiyorum. Kulüp için çok değerli bir oyuncu ve ciddi bir disipline sahip. Harika da bir yetenek aynı zamanda, bize kattıkları çok fazla" ifadelerini kullandı.
L'EQUIPE: "VILLAS BOAS BIRAKMIYOR"
Öte yandan L'Equipe Gazetesi, Sambacı'nın aylık 500 bin euroluk maaşı nedeniyle transfer döneminin başında gözden çıkarılabilecek oyuncular arasında yer aldığını ancak Villas Boas'ın oyuncunun takımda kalmasını istemesiyle birlikte yönetimin de geri adım attığını yazdı.
Portekizli çalıştırıcının, devre arasında Çin'e gitmenin kıyısından dönen oyuncuyu 4-3-3 sisteminin ana parçası olarak düşündüğü de belirtildi.
2017 yazında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olan 32 yaşındaki oyuncunun 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Sporx)
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