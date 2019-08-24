Marsilya'dan Gustavo açıklaması

Olimpik Marsilya antrenörü Ricardo Carvalho, Luiz Gustavo'nun takımda kalmasını istediklerini ancak kulübün yaşadığı FFP problemi nedeniyle kararın kendilerinde olmadığını açıkladı.

Olimpik Marsilya antrenörü Ricardo Carvalho, La Provence gazetesine verdiği röportajda Fenerbahçe ile anılan Luiz Gustavo'nun geleceğiyle ilgili soruya da yanıt verdi.

Marsilya'nın hocası Andre Villas-Boas'ın yardımcılığını yapan Ricardo Carvalho, "Villas-Boas tüm oyuncularını tutmak, kadroyu korumak istiyor ama Finansal Fair Play sorunlarımız var. Herkesin takımda kalmasını istiyoruz, Luiz Gustavo'nun da öyle. Ancak, burada karar bize kalmış değil. Luiz Gustavo'nun geleceğine kulüp yönetimi karar verecek." ifadelerini kullandı.

MARSİLYA'NIN FFP SIKINTISI

Marsilya'nın Finansal Fair Play anlaşması neticesinde UEFA ile olan anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Bu anlaşmaya göre, her sezon en fazla 30 milyon euro zarar edebilecek olan Marsilya'nın bu rakamı tuturabilmek için 50 milyon euro bulmak zorunda olduğu bilgisine ulaşıldı.

Fransız basını, Marsilya'nın üç sezonda bütçede 30 milyon eurodan fazla zarar etmemesi gerektiğini yönünde anlaşma yaptığını ancak bu denklik hesabını tutturamadığını duyurdu. Geçen sezon FFP ihlalleri yüzünden 100 bin euro para cezası alan Marsilya'nın 2018 Haziran'dan bugüne 78,5 milyon euro açık verdiği vurgulandı.

Marsilya'nın oyuncu satarak ve sponsorluk anlaşmalarıyla önemli bir gelir elde ederek, sorun yaşamaması gerektiği açıklandı.

GUSTAVO TRANSFERİNDE SON DURUM

Yahoo'nun Fransızca edisyonunda görev alan muhabir Manu Lonjon'un haberine göre; Fenerbahçe, Luiz Gustavo için 4-5 milyon euro bandında olan teklifini 7 milyon euro'ya yükseltti.

Luiz Gustavo'yu göndermeyi daha önce düşünmeyen Marsilya ise 10 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde kabul edecek.

(Sporx)