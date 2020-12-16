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aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 08:02
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Marsilya'da Vincent Aboubakar sesleri

Marsilya'da Vincent Aboubakar sesleri

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Fotomaç

Beşiktaş'ın Porto'dan kadrosuna kattığı ve performansıyla alkış toplayan Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Fransız ekibi Marsilya, Kamerunlu golcüyü gündemine aldı.

Siyah-beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar, Marsilya'nın kancasında. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden yükselişe geçen Kamerunlu forvet, Marsilya'nın radarına girdi. Aboubakar'ı transfer listesine alan Marsilya'da teknik direktör Villas Boas, konuya ilişkin konuştu.

YÜKSEK BONSERVİS DEĞİL FIRSAT TRANSFERİ

Tecrübeli teknik adam, ara transfer döneminde kadrolarına mutlak bir golcü almak istediğini söyledi. Bununla beraber Boas, "Transfer döneminde yüksek bonservisli satın alımlardan daha çok pazarın bize sunduğu fırsatları değerlendireceğiz" dedi.

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