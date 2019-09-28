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  3. Marsilya'da Luiz Gustavo çatlağı büyüyor! Andoni Zubizarreta yol ayrımında

Marsilya'da Luiz Gustavo çatlağı büyüyor! Andoni Zubizarreta yol ayrımında

Marsilya'da Luiz Gustavo çatlağı büyüyor! Andoni Zubizarreta yol ayrımında

Fransız basını, Luiz Gustavo'nun yaz transfer döneminin son gününde 6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutmasının Olimpik Marsilya yönetiminde ciddi bir çatlağa neden olduğunu öne sürmüştü. Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe ise konuyla ilgili yayımladığı son haberinde iddiaları bir adım daha ileri taşıdı.

Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Marsilya kulübünün sahibi Frank McCourt'un 32 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun gönderilmesine karşı çıkan ve transfer görüşmelerinin hiçbir safhasında yer almayan sportif direktör Andoni Zubizarreta'nın görevine son vermeyi düşündüğünü yazdı. Haberde 57 yaşındaki eski İspanyol kaleciden duyulan memnuniyetsizliğin sadece Gustavo meselesiyle ilgili olmadığı da belirtildi.

İddialara göre kulübün daha çok futbolcu satması gerektiğini düşünen ve bu nedenle yaz transfer döneminin kötü geçirildiğine inanan McCourt, teknik direktör Andre Villas-Boas olan iyi ilişkilerine rağmen Zubizarreta'nın biletini kesmek istiyor. Ünlü futbol adamının mevcut sözleşmesinin 2021 yılında sona erecek olması ise söz konusu operasyonun önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

(Fanatik)

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