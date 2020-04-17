Marsilya'da gündem Domagoj Vida

Beşiktaş'ın indirim isteğine henüz bir yanıt vermeyen Domagoj Vida'nın yeniden Marsilya'nın gündemine geldiği iddia edildi. 30 yaşındaki stoperi West Bromwich de istiyor.

AKŞAM



BEŞİKTAŞ, yeni sezon öncesinde oyuncu maaşlarında indirime gitmeyi planlıyor. SiyahBeyazlılar’ın bu konuda kapısını çaldığı ilk isim Domagoj Vida... Yönetim, 3 milyon euroluk maaşıyla takımın en fazla kazanan isimlerinin başında gelen Hırvat stoperin 1 milyon euro indirim yapmasını istiyor. Tecrübeli isim bu konuda yönetime olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermiş değil.

WEST BROM KAPIDA!..

Fransa basını Vida’nın Marsilya’ya transfer iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Gazetede yer alan yorum haberde, “Vida büyük bir savaşçı ama OM’nin ihtiyacı olan adam değil” ifadeleri kullanıldı. West Bromwich Albion da, 30 yaşındaki stoperle ilgileniyor. İngiliz ekibi bu transfer için 6 milyon euroyu gözden çıkardı. Vida’nın sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde bitiyor.