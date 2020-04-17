Marsilya'da gündem Domagoj Vida

AKŞAM
BEŞİKTAŞ, yeni sezon öncesinde oyuncu maaşlarında indirime gitmeyi planlıyor. SiyahBeyazlılar’ın bu konuda kapısını çaldığı ilk isim Domagoj Vida... Yönetim, 3 milyon euroluk maaşıyla takımın en fazla kazanan isimlerinin başında gelen Hırvat stoperin 1 milyon euro indirim yapmasını istiyor. Tecrübeli isim bu konuda yönetime olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermiş değil.
WEST BROM KAPIDA!..
Fransa basını Vida’nın Marsilya’ya transfer iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Gazetede yer alan yorum haberde, “Vida büyük bir savaşçı ama OM’nin ihtiyacı olan adam değil” ifadeleri kullanıldı. West Bromwich Albion da, 30 yaşındaki stoperle ilgileniyor. İngiliz ekibi bu transfer için 6 milyon euroyu gözden çıkardı. Vida’nın sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde bitiyor.
Karantina günlerinde yazarımız Engin Verel, Kanarya'nın unutulmaz yıldızı Cemil Turan'la anıları canlandırdı. Kral Cemil, bugün ‘Çubuklu'yu giyenlere öğüt verdi, o duyguyu yaşamalarını istedi.
Kaptan Emre Belözoğlu'nun 385 bin TL ile başı çektiği bağış kampanyasına, Sarı-Lacivertli futbolcular tam 2 milyon 391 bin 500 liralık destek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bu miktarı 5 milyon TL'ye tamamladı.
Galatasaray, İtalyanlar'ın yaramaz çocuğu Balotelli'yi kadrosuna katmaya kararlı. Ancak disiplin sorunlarıyla tanınan yıldız golcü için 1+1 yıllık; karşılıklı memnuniyet şartlı, performans ve başarı odaklı bir sözleşme teklifi hazırlanıyor.
SARI-KIRMIZILI takımdan senelik 5 milyon euro garanti maaş ve 2 milyon euro opsiyon hakkı bulunan Falcao'nun ücretinde 1.5 milyon dolarlık indirim yapılmıştı.
Scout ekibi tarafından önerilen ve Fatih Terim'den tam not alan 23 yaşındaki Portekizli sağ bek Aurelio Buta'nın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun yerine transfer edilmesi planlanıyor.
İRAN basını, Milli Takım Teknik Direktörü Marc Wilmots'la Fenerbahçe arasında transfer görüşmeleri yapıldığını duyurdu.
THE Sun'ın haberine göre; İskoç ekipleri Celtic ve Rangers, Trabzonsporlu Ekuban'ı transfer etmek istiyor.