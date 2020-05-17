Marsilya'da Damien Comolli sesleri yükseliyor

Marsilya'da sportif direktörü Andoni Zubizaretta ile yolların ayrılması sonrası camiaya yakın isimlerden son olarak Fenerbahçe'de görev yapan Damien Comolli'nin ismi gündeme geldi. Fransa'da daha önce Monaco ve Saint-Etienne'de çalışan Comolli'nin Marsilya ile ülkesine dönmesi bekleniyor.

Fransa Ligue 1'de sezonun iptali ile Şampiyonlar Ligi biletini alan Olimpik Marsilya, yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isterken ilk değişim sportif direktör pozisyonunda yaşanmıştı. Fransız ekibi Andoni Zubizaretta ile yollarını ayırdı ve yeni bir sportif direktör adına arayışlar başlamış durumda.

Fransa'da Olimpik Marsilya haberleri yapan Le Phoceen'e göre adaylardan biri de son olarak Fenerbahçe'de görev yapan Damien Comolli oldu. Fransız futbol adamı, kariyerinde Monaco ve Saint-Etienne gibi Ligue 1 ekiplerinde görev almıştı.

Arsenal, Tottenham, Liverpool gibi İngiliz devlerini çalıştırdıktan sonra Fenerbahçe'de görev alan futbol adamıyla alakalı soru işaretleri olduğu da vurgulanıyor. Comolli'nin futbola bakış açısının teknik direktör ile göstereceği uyum merak ediliyor.

Fransız sitesine daha önce de birçok açıklamada bulunan Comolli hakkındaki tek soru işareti olarak Villas-Boas ile muhtemel uyumu gösterildi.

(Fanatik)