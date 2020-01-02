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Marsilya ve Aston Villa, Trabzonspor'un yıldızı Daniel Sturridge'in peşinde

Marsilya ve Aston Villa, Trabzonspor'un yıldızı Daniel Sturridge'in peşinde

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Daniel Sturridge'i Marsilya ve Aston Villa kadrolarına katmak istiyor.

Sezon başında flaş bir kararla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Trabzonspor'a gelen Daniel Sturridge, performansını son haftalarda yukarıya çekmeye devam etti.

Bu yükselen performansı yıldız futbolcunun yeniden Avrupa'da transfer döneminin de yıldızı konumuna getirdi. Daily Mail'in haberine göre Daniel Sturridge'i Marsilya ve Aston Villa kadrolarına katmak istiyor.

İki kulübün de yakın zamanda Trabzonspor'la irtibata geçeceği transfer için şartları öğreneceği belirtildi.

(Fanatik)


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