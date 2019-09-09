Marsilya Luiz Gustavo'yu gönderdiğine bin pişman

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Marsilya’nın eski teknik direktörü Alain Perrin, “Bence Gustavo, Marsilya için büyük kayıp. Savunma ve hücum arasındaki bağlantı görevini çok iyi yapıyordu. O varken topa sahip oluyorduk. Ayrıca Gustavo çok çalışkan ve savaşçıdır. Antrenmanda bile diğer oyuncuları geliştirir. Onun yerini doldurmak mümkün değil” ifadelerini kullandı. Perrin, 2002-2004 yılları arasında Marsilya’yı çalıştırmıştı.

Bu arada Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Marsilya’dan hazır gelen Gustavo’yu Alanya karşılaşmasında ilk 11’de oynatabileceği kaydedildi.