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Marsilya Luiz Gustavo'yu gönderdiğine bin pişman

Marsilya Luiz Gustavo'yu gönderdiğine bin pişman

FENERBAHÇE’NİN transferin son gününde renklerine bağladığı Luiz Gustavo, Fransa’da konuşulmaya devam ediyor.

STAR

Marsilya’nın eski teknik direktörü Alain Perrin, “Bence Gustavo, Marsilya için büyük kayıp. Savunma ve hücum arasındaki bağlantı görevini çok iyi yapıyordu. O varken topa sahip oluyorduk. Ayrıca Gustavo çok çalışkan ve savaşçıdır. Antrenmanda bile diğer oyuncuları geliştirir. Onun yerini doldurmak mümkün değil” ifadelerini kullandı. Perrin, 2002-2004 yılları arasında Marsilya’yı çalıştırmıştı.

Bu arada Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Marsilya’dan hazır gelen Gustavo’yu Alanya karşılaşmasında ilk 11’de oynatabileceği kaydedildi.

 

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