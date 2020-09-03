Marsilya, Adem Ljajic için Beşiktaş'ın kapısını çalacak

Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaş nedeniyle gönderilmesi planlanan Adem Ljajic'e Fransız takımlarından Marsilya'nın talip olduğu ortaya çıktı.
Marsilyalı yetkililerin Adem için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin teklifi beklediği ve Sırp oyuncuyu satarak rahatlamak istediği öne sürüldü. Siyah beyazlılar Ljajic'in maaşından kurtulmak ve bonservisinden 4-5 milyon euro almayı düşünüyor
2 SEZONDA 16 GOL ATTI
Beşiktaş'ın satmaya çalıştığı Adem Ljajic 2 sezonda çıktığı 61 resmi karşılaşmada 16 gol, 20 asistlik bir performans sergiledi. Adem için resmi teklif bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılar, Kolombiyalı stoper için tekrar harekete geçti. Galatasaray, geçen sezon kadrosuna katmak istediği 28'lik stoper için atağa kalktı. Sampdoria ile dirsek temasında bulunan yönetim, Marcao ayrılırsa Jeison Murillo için çalışmalarını hızlandıracak.
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Beşiktaş'ta maliyeti sebebiyle gözden çıkarılan Adem Ljajic'e Marsilya talip oldu. Fransız devinin yetkilileri, Sırp futbolcu için Siyah-Beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın Adem Ljajic'ten almayı düşündüğü rakam ise 4-5 milyon euro.
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