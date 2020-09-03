Marsilya, Adem Ljajic için Beşiktaş'ın kapısını çalacak

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'da yine yeniden Murillo G.Saray'da yine yeniden Murillo Sarı-Kırmızılılar, Kolombiyalı stoper için tekrar harekete geçti. Galatasaray, geçen sezon kadrosuna katmak istediği 28'lik stoper için atağa kalktı. Sampdoria ile dirsek temasında bulunan yönetim, Marcao ayrılırsa Jeison Murillo için çalışmalarını hızlandıracak.

Önce Beşiktaş'a şimdi Fenerbahçe'ye önerildi Önce Beşiktaş'a şimdi Fenerbahçe'ye önerildi Sao Paulo'dan ayrılan ve boşta olan Alexandre Pato şimdi de Fenerbahçe'ye önerildi. Brezilyalı forvetle ilgili son karar teknik direktör Erol Bulut'un.

Milliler perdeyi açıyor: Haydi Türkiye! Muhtemel 11'ler Milliler perdeyi açıyor: Haydi Türkiye! Muhtemel 11'ler A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. grup maçında bugün Macaristan'ı ağırlayacak. Ay-Yıldızlı ekibimizde mesai başladı. Türkiye, Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda 3 puanı almaya çalışacak. Grubun diğer sınavında Rusya sahasında Sırbistan'ı konuk edecek.

Beşiktaş'ta Ljajic piyangosu! Fransız devi teklif için geliyor Beşiktaş'ta Ljajic piyangosu! Fransız devi teklif için geliyor Beşiktaş'ta maliyeti sebebiyle gözden çıkarılan Adem Ljajic'e Marsilya talip oldu. Fransız devinin yetkilileri, Sırp futbolcu için Siyah-Beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın Adem Ljajic'ten almayı düşündüğü rakam ise 4-5 milyon euro.

Cimbom'a Fred'den kötü haber Cimbom'a Fred'den kötü haber Manchester United Teknik Direkrörü Ole Gunnar Solskjær'in kadroda düşünmediği iddia edilen Fred, kulübünden ayrılmak istemiyor.