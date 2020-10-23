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aksam.com.tr
  • 23 Ekim 2020 Cuma 08:00
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Marş davası

Marş davası

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AKŞAM / Neslihan Keskin

Söz yazarı Mustafa Güneş, ‘Asi Ruh Çarşı' isimli belgeselde kendisine ait olan ‘Haydi Kalk Ayağa Yürü Güneşe' adlı eseri izinsiz kullandığı için Beşiktaş'a 31 bin TL'lik tazminat davası açtı.

BEŞİKTAŞ davalık oldu... 2008 yılında yayımlanan ‘Asi Ruh Çarşı’ adlı belgeselde yer alan ‘Haydi Kalk Ayağa Yürü Güneşe’ adlı eserin söz yazarı Mustafa Güney, Beşiktaş Spor Kulübü’ne 31 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Güney, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada eserin bestecisinin de kardeşi Erdal Güney olduğunu belirtti.

‘Haydi Kalk Ayağa Yürü Güneşe’ isimli eserin Beşiktaş taraftarı tarafından benimsendiğinin belirtildiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Bu eser takımın marşı haline gelmiş ve dillerden düşmemiştir. ‘Haydi Kalk Ayağa Yürü Güneşe’ sözleri slogan haline dönüşmüş, eserin sözleri Beşiktaş Spor Kulübü ve kulüp ile bağlantılı şirketler tarafından haksız ve hukuka aykırı şekilde kullanılmaktadır. Beşiktaş tarafından üretilen tişörtlerde de ‘Haydi Kalk Ayağa Yürü Güneşe’ bölümünün izinsiz olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Beşiktaş ticari kazanç sağlamaktadır. Mustafa Güney için 31 bin lira tazminat istiyoruz.”

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