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  3. Marouane Fellaini, Galatasaray'a imza atmaya hazır!

Marouane Fellaini, Galatasaray'a imza atmaya hazır!

Marouane Fellaini, Galatasaray'a imza atmaya hazır!

Daha önce adı sık sık Galatasaray'la anılmasına rağmen Fatih Terim'in veto ettiği Fellaini yeniden gündeme geldi

TM Dijital Haber Merkezi

Fernando ve Ndiaye’nin takımdan ayrılmasının ardından N’Zonzi ile Seri’yi transfer eden Galatasaray iki futbolcuda da karavana attı.

FATİH TERİM SOĞUK BAKTI

Büyük umutlarla transfer edilmelerine rağmen şu ana kadar Galatasaray’a herhangi bir katkı vermediği görülen N’Zonzi ile Seri’nin takımlarına geri gönderileceği öğrenilirken, orta saha arayışlarına çıkan sarı kırmızılılara Marouane Fellaini’nin teklif edildiği ortaya çıktı. Badou Ndiaye’nin Trabzonspor’la flört halinde olması nedeniyle farklı futbolculara yönelen Fatih Terim’in Belçikalı oyuncuya soğuk baktığı belirtilirken, Fellaini’nin istenilmesi halinde Galatasaray’a imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.

FELLAİNİ GALATASARAY'I İSTİYOR

Standard Liege, Everton ve Manchester United formaları giyen, 10 yıllık Premier Lig kariyerinin ardından Shandong Luneng’e transfer olan 32 yaşındaki Fellaini Çin’de 34 maçta 12 gol 5 asist yaparken, daha önce Galatasaray’a gelmek isteyen oyuncunun hala aynı fikirde olduğu bildirildi.


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