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  3. Marmaris'teki yüzme yarışmasında şoke eden olay!

Marmaris'teki yüzme yarışmasında şoke eden olay!

Marmaris'teki yüzme yarışmasında şoke eden olay!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda Tolga Öcal isimli yüzücünün yaptığı hareket sosyal medyanın büyük tepkisini çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 5 Mayıs’ta Marmaris’de düzenlenen Aquamasters Yüzme Yarışması’ndaki 1.5 km’lik açık su yarışması finalinden.

Görüntülerde eski milli sporcu Tolga Öcal (40) yarışmanın final bölümünde sudan çıkarken, finişe ilk sırada giden 13 yaşındaki yarışmacı Seyfi Diker’e çarpıyor.  Seyfi Diker yere düşerken birinciliği arkadan gelen Ukraynalı sporcu İrina kazanıyor.

Seyfi Diker ağlayarak sağlık kabinine götürülürken Tolga Öcal yarışmadan diskalifiye ediliyor.

Görüntü sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Tolga Öcal, bilerek çarptığı yorumlarının ardından sosyal medya hesabından kendisini savunarak olayın kaza olduğunu söyledi.

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