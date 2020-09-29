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aksam.com.tr
  • 29 Eylül 2020 Salı 22:26
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'Marko Livaja, Fenerbahçe'de forma giymek istiyor'

'Marko Livaja, Fenerbahçe'de forma giymek istiyor'

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Transfer döneminin hızlı kulübü Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Son olarak Michael Frey'i gönderen sarı-lacivertlilerle ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, AEK forması giyen Marko Livaja'nın Fenerbahçe'de forma giymek istediğini söyledi.

Son olarak santrafor mevkine Aston Villa'dan Mbwana Ally Samatta ile takviye yapan Fenerbahçe, bu bölgeye bir tane daha takviye yapmak istiyor.

Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, AEK Atina takımının forveti Marko Livaja'nın Fenerbahçe'de oynama fikrine sıcak baktığını söyledi.  

Radyospor'a konuşan Georgopoulos, "AEK onunla sözleşme yenilemek istiyor. Ancak ekonomik koşullar çok zorlayıcı, yeni sözleşme için yıllık en fazla 1 milyon euro öneriyor. Üstüne çıkma ihtimalleri yok. Oyuncu ise 1,5 milyon euroya yakın talep ediyor. Bir yıl daha sözleşmesi var; ancak sözleşme yenileme konusunda anlaşamazlarsa AEK gelecek teklifleri değerlendirecek; çünkü gidecekse oyuncudan para kazanarak bu ayrılığın olmasını istiyor." dedi.

TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİNDE YOK

İsmi Trabzonspor'la da anılan Livaja için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'yla görüştüğünü söyleyen Yunan gazeteci, Ağaoğlu'nun kendisine Livaja'nın gündemlerinde olmadığını söylediğini aktardı.

Georgopoulos, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe'nin oyuncuyu istediğini biliyorum. Livaja da Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynama fikrine çok sıcak bakıyor. Olası bir teklifi mutlaka değerlendirecektir. Ama önce AEK ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayacak mı sağlayamayacak mı buna bakmak gerekir."

FORVET VE 10 NUMARA

Marko Livaja, Hırvatistan'ın Split kentinde 1993'te dünyaya geldi. 27 yaşındaki futbolcu daha önce kariyerinde Inter, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas gibi takımların da formasını giydi.

Forvet ve 10 numara mevkilerinde forma giyen Hırvat futbolcu, kulüp kariyerinde toplam 245 maça çıkarken 60 gol attı ve 34 de asist yaptı.

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