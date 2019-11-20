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  3. PSV'de Mark van Bommel'in gözünden düşen Kostas Mitroglou formayı unutacak

PSV'de Mark van Bommel'in gözünden düşen Kostas Mitroglou formayı unutacak

PSV'de Mark van Bommel'in gözünden düşen Kostas Mitroglou formayı unutacak

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında kiraladığı ancak beklediği verimi alamadığı Kostas Mitroglou, Hollanda'da hayal kırıklığı yarattı.

PSV Eindhoven'da ilk 3 resmi maçında 2 gol atan Kostas Mitroglou, 9 maçta skora katkı yapamadı.

VAN BOMMEL'İN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

Hollanda basınında yer alan habere göre; Mitroglou, PSV'nin teknik direktörü Mark van Bommel'in de gözünden düştü.

Yunan golcünün, gelecek maçlarda forma şansı bulma ihtimalinin daha da düştüğü, kadroya girmekte bile zorlanabileceği vurgulandı.

Kostas Mitroglou, geçen sezon Galatasaray'da 9 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

(Sporx)


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