Mark Bowen: Yönetimle konuştum, Fenerbahçe George Puscas'a teklif yapmamış

Reading Teknik Direktörü Mark Bowen, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtilen George Puscas için açıklamalarda bulundu.
Bowen, Fenerbahçe'den bir teklif olmadığını belirtirken, "Yöneticimiz Nigel Howe ile konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış. Bizim belirlediğimiz bir fiyat da yok, şu anda bir yere gitmiyor diyebiliriz. Herhangi bir teklif yok. Genç oyuncuların burada kalması, bizim için daha mantıklı olabilir" dedi.
PANCU: "FENERBAHÇE İÇİN ÇOK İYİ OLUR"
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Daniel Pancu, vatandaşı Puscas'ın adının Fenerbahçe ile anılmasını yorumlamış ve "Çok iyi bir transfer olur" ifadelerini kullanmıştı.
Emekli forvet Pancu açıklamasında, "Puscas, Türkiye'de oynayabilir çünkü henüz çok genç, güçlü ve önünde uzun bir gelecek var. Milli Takım'da düzenli gol atan bir oyuncu." diye konuşmuştu.
Reading'e 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki forvet, bu sezon takımı Reading ile 33 resmi maça çıktı. Puscas, bu maçlarda takımına 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
(Sporx)
Yeni sezonun transferlerine kaynak yaratmak için futbolcu satmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao için Valencia'dan 12 milyon Euro'luk teklif aldı. Sarı-Kırmızılılar bu teklife ‘sezon sonu görüşelim' cevabını verdi. Cimbom, başarılı savunmacıyı, Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bir süredir adı Fenerbahçe'yle anılan 24 yaşındaki golcü George Puscas'la ilgili Reading Teknik Direktörü Mark Bowen'den açıklama geldi. Bowen, “Yönetimle konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış” dedi.
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