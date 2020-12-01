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aksam.com.tr
  • 01 Aralık 2020 Salı 07:24
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Marius Sumudica'nın adı Cluj ekibiyle anılıyor

Marius Sumudica'nın adı Cluj ekibiyle anılıyor

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Sporx

Romanya ekibi CFR Cluj, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı hoca adayları arasında değerlendiriyor.

Süper Lig'de 9 maçtır yenilgi görmeyen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica'ya ülkesinden talip çıktı.

Romanya'nın spor medyası CFR Cluj'dan ayrılan teknik direktör Dan Petrescu'nun yerine Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'nın düşünüldüğünü yazdı.

Adrian Mutu, Nelutu Varda gibi isimlerin yanı sıra Sumudica'nın da listede olduğu belirtilirken, Cluj takımının Sumudica'nın Türkiye'de yaşadığı kaos ortamından faydalanarak Romanya'ya getirmek için girişimde bulunduğunu iddia etti. 

Çıkan haberde ayrıca Sumudica hakkında şu ifadelere yer verildi; " Mutu ve Varda eğer teklife sıcak bakmazsa Sumudica çok yönlülüğü ve oyuncularıyla nasıl konuşacağını ve yönlendireceğini bildiği için bu isim ön planda olacak" denildi.

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