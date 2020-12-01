Marius Sumudica'nın adı Cluj ekibiyle anılıyor

Süper Lig'de 9 maçtır yenilgi görmeyen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica'ya ülkesinden talip çıktı.
Romanya'nın spor medyası CFR Cluj'dan ayrılan teknik direktör Dan Petrescu'nun yerine Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'nın düşünüldüğünü yazdı.
Adrian Mutu, Nelutu Varda gibi isimlerin yanı sıra Sumudica'nın da listede olduğu belirtilirken, Cluj takımının Sumudica'nın Türkiye'de yaşadığı kaos ortamından faydalanarak Romanya'ya getirmek için girişimde bulunduğunu iddia etti.
Çıkan haberde ayrıca Sumudica hakkında şu ifadelere yer verildi; " Mutu ve Varda eğer teklife sıcak bakmazsa Sumudica çok yönlülüğü ve oyuncularıyla nasıl konuşacağını ve yönlendireceğini bildiği için bu isim ön planda olacak" denildi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynamalarına rağmen basit bir golle mağlup olduklarını belirterek, "Ancak yediğimiz gol ofsayt ve hakemler vermiyor. Biz artık bize karşı yapılan hataların bilerek yapıldığını düşünüyoruz." dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Üst sıralara oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, hafta boyunca çalıştıkları hücum varyasyonlarını sahada uyguladıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını söyledi.
Süper Lig'in 10. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
Romanya ekibi CFR Cluj, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı hoca adayları arasında değerlendiriyor.
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