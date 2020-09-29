  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Eylül 2020 Salı 10:39
  • |
  • Son Güncelleme:

Marius Sumudica'dan rüşvet itirafı: Transferi onayla, 50 bin euroyu al dediler

Marius Sumudica'dan rüşvet itirafı: Transferi onayla, 50 bin euroyu al dediler

Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, transferi gündeme gelen bir oyuncuya onay vermesi şartıyla kendisine 50 bin avro rüşvet teklif edildiğini duyurdu.

Teknik direktör Sumudica, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer konularında çok dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, yaşadığı bir hadiseyi aktardı.

"Geçen hafta bir oyuncu önerildi. Türkiye'den iki menajer beni aradı. Bu futbolcuyu kabul etmem için menajerler bana 50 bin avro teklif etti." diyen Rumen çalıştırıcı, "Sadece iyi futbolcu olduğunu yönetime söylememi istediler. 'Çünkü son sözü sen söylüyorsun.' dediler. Benim için kolay olurdu. Geçen sene bu oyuncu sadece 1 gol attı. Ben onu buraya nasıl getiririm, bunun sorumluluğunu nasıl alırım?" ifadelerini kullandı.

Kadronun takviye edilmesi gerektiğini ve bunun için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Sumudica, amaçlarının takıma fayda sağlayacak oyuncular bulmak olduğunu belirtti.

- "ÇOK ZOR OLMAYA BAŞLADI"

Kadro yetersizliğinden duyduğu rahatsızlığı yineleyen Sumudica, şunları söyledi:

"Kafamda takımı kurmaya konsantre olamıyorum. Bir hoca için böyle çalışmak gerçekten çok zor. Elimdeki oyuncularla oynamaya devam edeceğim. Yaşadığım bu şehri ve insanları çok seviyorum ama benim için artık çok zor olmaya başladı. Benim için kolay değil. 17 senelik hocalık dönemimde en zor geçirdiğim dönemlerden birini yaşıyorum. Bunun için kimseyi suçlamıyorum."

- "BU SENE KÜME DÜŞMEME MÜCADELESİ VERECEĞİZ"

Bu sezon ligin sürprizlere gebe olduğunu ve takımın geçen seneki performansından uzak durumda bulunduğunu anlatan Sumudica, "Bu sene küme düşmeme mücadelesi vereceğiz. Ben bunu 1 ay önce söyledim. Ben bunu 3 maç sonra söylemiyorum. Puan kaybettiğimiz için söylemiyorum. Ben yüreğimle yapıyorum bu işi." şeklinde konuştu.

Ligde 2 Ekim Cuma günü Trabzonspor'u ağırlayacaklarını hatırlatıp, maça iyi hazırlandıklarını da vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bizim evimizde oynadığımız maçlar rakiplerimiz için kolay geçmiyor. Burada kolay puan kaybetmiyoruz. Maça puan veya puanlar için çıkacağız. Umarım istediğimizi alırız." diyerek sözlerini tamamladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Terim'den yönetime: 'Bana Seri'yi alın'
Terim'den yönetime: 'Bana Seri'yi alın'

Terim'den yönetime: 'Bana Seri'yi alın'

Perotti bir adım uzakta
Perotti bir adım uzakta

Perotti bir adım uzakta

Beşiktaş'ta 5 maç 5 yanlış
Beşiktaş'ta 5 maç 5 yanlış

Beşiktaş'ta 5 maç 5 yanlış

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Hoca 'forvetten önce kanat istiyorum' dedi, Fener geri adım attı
Hoca 'forvetten önce kanat istiyorum' dedi, Fener geri adım attı

Hoca 'forvetten önce kanat istiyorum' dedi, Fener geri adım attı

Haftalardır Ze Luis için Porto'nun kapısını aşındıran Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un ‘Forvetten önce kanat istiyorum' sözleri üzerinde golcü futbolcuda geri adım attı.

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.

İngiliz basını: 'Afobe, ya Sörloth gibi olursa?'
İngiliz basını: 'Afobe, ya Sörloth gibi olursa?'

İngiliz basını: 'Afobe, ya Sörloth gibi olursa?'

Trabzonspor'un yeni golcüsü Benik Afobe, Yeni Malatya maçında attığı 2 golle İngiliz basınına konu oldu.

Taraftar isyan etti, Başkan Çebi transfere engel oldu
Taraftar isyan etti, Başkan Çebi transfere engel oldu

Taraftar isyan etti, Başkan Çebi transfere engel oldu

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi'ye, Alanyaspor talip oldu ancak genç futbolcunun ayrılığına Başkan Ahmet Nur Çebi izin vermedi.

Cavani hayali bitmedi
Cavani hayali bitmedi

Cavani hayali bitmedi

Fenerbahçelilerin, yıldız golcü Edinson Cavani'ye sosyal medyadan yaptıkları "Come to Fenerbahçe" çağrısı, Brezilya basınında haber oldu.

Ayrılık krizi! 5'i de gitmek istemiyor
Ayrılık krizi! 5'i de gitmek istemiyor

Ayrılık krizi! 5'i de gitmek istemiyor

Beşiktaş'ta gönderilmek istenen 5 futbolcu var ve hiçbiri gitmeyi kabul etmiyor.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.